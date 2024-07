SKANDAL U BELOM SPORTU: Teniserka suspendovana zbog nameštanja mečeva

Bivša teniserka iz Bosne i Hercegovine, Jasmina Tinjić suspendovana je na šest godina, nakon što je priznala da je učestvovala u nameštanju mečeva, saopštila je Međunarodna agencija za integritet tenisa.

Jasmina Tinjić, koja je 2013. godine bila 236. na VTA listi, nije osporila optužbe za korupciju u 2017. i 2018. godini, navodi se u saopštenju.

Optužbe protiv 33-godišnje Tinjić uključivale su osmišljavanje ishoda mečeva, olakšavanje klađenja, primanje novca u zamenu da ne daje sve od sebe na mečevima i to što nije prijavila kontakte u vezi sa korupcijom.

Jasmina Tinjić, a former tennis player from Bosnia and Herzegovina, has been suspended after admitting to 23 breaches of the Tennis Anti-Corruption Program.