Legenda! Đoković pritrčao u pomoć volonterima - oglasio se odmah Vimbldon (VIDEO)

Najbolji teniser ikada Novak Đoković sjajno igra na ovogodišnjem Vimbldonu, a već sutra će nastaviti svoj pohod ka tituli.

Srbin je u trećem kolu savladao Popirina 3:1, možda i teže nego što se očekivalo pa će protiv Holgera Runea pokušati da nastavi niz dobrih igara u Londonu.

Samim tim, njegovo raspoloženje je na sjajnom nivou, a da je tako potvrđuju nam snimci iz Londona.

Vimbldon je danas objavio snimak koji je mnoge oduševio, a u glavnoj ulozi našao se upravo srpski as. Naime, Đoković je pre svog treninga pomagao volonterima da skinu zaštini najlon sa travnjaka na terenu.

Ovu situaciju pogledajte u priloženom video snimku:

When @DjokerNole isn't winning matches on Centre Court, he's helping out with the covers 😂#Wimbledon pic.twitter.com/cFh90q5Qmd