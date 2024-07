Imao meč loptu, pa se povredio: Evo zašto je De Minor morao da preda meč Đokoviću - Pojavio se snimak koji sve objašnjava! (Video)

Danas je kao grom iz vedra neba odjeknula vest da se Aleks De Minor povukao sa Vimbldona.

To znači da će Novak Đoković bez ikakve borbe proći u polufinale Vimbldona, gde će se sastati sa boljim iz duela Tejlor Fric - Lorenco Museti.

Inače, Aleks De Minor je povredu doživeo u osmini finala protiv Artura Fisa, nadao se da će uspeti da se oporavi do susreta sa Novakom, ali to se nije dogodilo.

Da stvar bude gore, Australijanac se povredio kada je imao meč loptu. Odigrao je De Minor kratko na mreži, lopta je već dva puta odskočila, da bi se on uhvatio za nogu, a kako je to izgledalo pogledajte u priloženom video snimku:

A reminder: De Minaur got injured on *match point*. Such bad luck… pic.twitter.com/tyHLvsOx5H