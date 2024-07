Đoković se oglasio pred finale Vimbldona: Napravio video za navijače i poslao im jasnu poruku

On je kratko poručio - još jedna, vidimo se sutra...

Srpski teniser, najbolji igrač koji je držao reket u rukama, Novak Đoković ima priliku da ispiše nove stranice istorije u ovom sportu, pošto će se naći u velikom finalu Vimbldona protiv Karlosa Alkaraza, gde će imati priliku da izjednači neke, ali i postavi nove rekorde.

Meč između našeg Novaka Đokovića i Karlosa Alkaraza je na programu u nedelju, 14. jula, s početkom od 15 časova na Centralnom terenu u Londonu.

U susret tom meču, Novak Đoković je na svojim društvenim mrežama ostavio i jedan video snimak, koji je kompilacija više snimaka.

Tu se čuju razni komentari sa strane, gde se mnogi pitaju o njegovoj povredi i njegovom stanju, dok on izlazi na teren.

- Sve oči su uprte u sedmostrukog šampiona... Ne očekujem puno nakon te povrede od pre mesec dana - reči su komentatora.

Tada je Novak u klipu prebacio na pitanje vezano za misli i njegovu igru, a ostavio je i svoj odgovor.

One more. See you tomorrow, #NoleFam pic.twitter.com/QKpCv0yP86