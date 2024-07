Novak je morao da propusti Vimbldon, trud se nije isplatio: Loše se kretao, sve je to bila posledica ozbiljnog problema

Novak Đoković nije uspeo da stigne do 25. grend slem titule u karijeri i prve ove sezone. U finalu Vimbldona poražen je od Karlosa Alkaraza, kao i prošle sezone. Španac je slavio sa 6:2, 6:2, 7:6.

Ne treba zaboraviti da je Novak Đoković imao ozbiljnu hiruršku intervenciju pre manje od mesec dana i da je ceo turnir na Vimbldonu odigrao sa steznikom preko operisanog kolena.

I takav, Đoković je uspeo da stigne do finala, ali deluje da protiv fizički daleko spremnijeg i mlađeg Karlosa Alkaraza nije mogao, jer nije bio 100 odsto spreman.

- Što se tiče operacije, Novak je trebalo da sačeka. Nije trebalo da igra Vimbldon. Povreda kolena uticala je mnogo na njegov lošiji nastup, iako je stigao do finala. Sam je forsirao i eto kako se završilo. Ta povreda i operacija uticali su na njegovo loše kretanje. Da je imao trenera uz sebe, on bi ga savetovao da ne igra. Da li bi to Novak prihvatio... Ne znam. Posle takvih operacija potrebno je da prođe vreme da sportista bude maksimalno spreman, a Novak to nije bio na Vimbldonu - počeo je analizu za Kurir Radmilo Armenulić.

Novak ostvario sve pobede na Vimbldonu, do finala, iako je bilo evidentno da sve nije išlo glatko, posebno protiv Firnlija i Popirina na startu, i Musetija u polufinalu.

- Činjenica je da Đoković ove godine na Vimbldonu nije podsećao na svoje najbolje dane. Slabije se kretao, bio je daleko, ili previše blizu lopti. To je posledica onoga što smo već ranije rekli, da nije fizički bio 100 odsto spreman, zbog operacije. Očekivao sam više od njega, pogotovo u finalu. Moraće nešto da preduzme, da ozbiljno analizira sve mečeve na Vimbldonu i da svoju glavu podesi da ovaj poraz od Alkaraza ne utiču na njegovu psihu - objasnio je Radmilo Armenulić.

Autor: Dubravka Bošković