Barbara Krejčikova je osvojila Vimbldon! Jasmina opet stala u finalu, Čehinji druga Grend slem titula u singlu

Češka teniserka Barbara Krejčikova uspela je da dođe do svoje druge Grend slem titule u karijeri u singl konkurenciji, pošto je u velikom finalu Vimbldona slavila protiv Jasmine Paolini iz Italije sa 2:1, po setovima 6:2, 2:6, 6:4 posle skoro dva sta tenisa.

Ponovo je Jasmina Paolini uspela da pobedi sve predikcije i dođe do finala nekog Grend slem turnira, nakon što je to uradila na Rolan Garosu, ali opet je imala identičan kraj svoje avanture, jer je opet izgubila u velikom finalu.

Pred ovo finale je Barbara bila favorit, međutim, Jasmina Paolini je pokazala da i te kako ume da igra protiv favorita, ali, to sada nije bio slučaj.

