Kakve reči šampiona! Ono što je Roni o Saliven pričao o Đokoviću će se dugo pamtiti

Višestruki grend slem šampion Roni o Saliven govorio je za medije nakon svog meča na Mastersu u Šangaju o brojnim temama, a jedna od njih je bio i najbolji srpski teniser, Novak Đoković.

O Saliven je upitan da prokomentariše fenomen Novaka Đokovića, a on ga je uporedio sa jednim od najvećih sportista ikada Majklom Džordanom.

- On je ogromna inspiracija svim sportistima na svetu, kao i Majkl Džrodan, oni su najveći sportisti. Ne samo u tenisu, nego u bilo kom sportu. Svaki sportista gleda ka Đokoviću i Džordanu i pita šta može da nauči od njih. Naravno, gledajući njihove karijere... On me pozvao da ga gledam, poslao mi je par "Vocap" poruka - rekao je O Saliven.

