'NOVAK JE INSPIRACIJA SVIM SPORTISTIMA SVETA' Reči legendarnog Britanca o Đokoviću treba svi da čuju

Novak Đoković spada u red najboljih sportista u istoriji, a posle neuspeha u finalu Vimbldona o njemu je pričao čuveni Roni O'Saliven.

Šta je Đoković u svetu tenisa, to je O'Saliven u snukeru, a isto tako Novak i Roni su veliki prijatelji. Britanac je otvorio dušu novinarima i govorio je o srpskom asu.

- On je ogromna inspiracija svim sportistima na svetu, kao i Majkl Džrodan, oni su najveći sportisti. Ne samo u tenisu, nego u bilo kom sportu. Svaki sportista gleda ka Đokoviću i Džordanu i pita šta može da nauči od njih. Naravno, gledajući njihove karijere... On me pozvao da ga gledam, poslao mi je par "WhatsApp" poruka - rekao je O'Saliven.

Zatim se legenda snukera dotakao i toga kako su on i Novak međusobno gledali jedan na drugog, pošto su obojica najbolji u svojim sportovima

- On je na dosta globalnom nivou, nije isto tenis i snuker, ali ako radiš najbolje u svom sportu, tu ima dosta sličnosti, emocije i svega da dođete do vrha. Znamo da je teško i bitno je imati poštovanje prema drugom zbog svega što je uradio - zaključio je Roni O'Saliven.

Autor: Marija Radić