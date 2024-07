Alkaraz šokirao rečima o Đokoviću! Nadalu se ovo NEĆE SVIDETI

Mladi španski teniser, Karlos Alkaraz, dao je zanimljiv intervju za ATP u kom je odgovorio na niz kratkih pitanja. Najinteresantnije je bilo ko je po njemu najbolji teniser u istoriji, na šta je Alkaraz kao iz topa odgovorio sledeće:



- Po brojkama, Đoković bez sumnje. Tu su posle naravno i Nadal i Federer - rekao je Alkaraz, koji je za Novaka istakao i da mu je najteži rival, ali i teniser sa najboljim riternom.

Carlos Alcaraz answering questions very honestly



Biggest trash talker:



“Rune. Sorry but it’s what I thought”😂



Who’s the GOAT:



“As far as numbers Djokovic without a doubt. The other 2 Federer & Rafa, for me they’re tops”



