Teniski potez kakav do sada nije viđen! Čovek je pao na zemlju, a onda... (VIDEO)

Neverovatan prizor ljubiteljima tenisa je priredio Kventin Halis, francuski teniser, tokom meča protiv Brazilca Haide.

Na turniru u Gštadu u Švajcarskoj, Halis je stigao do polufinala gde mu je protivnik Jan-Lenard Štruf.

U četvrtfinalu je pobedio Brazilca u dva seta 6:1, 7:5, a meč je obeležio nestvaran udarac.

Potez je takav da se mnogi pitaju kako je moguće da neko odigra tako nešto, a nema sumnje da će ući u konkurenciju za najbolji potez, ili poen u godini, mada ima sigurno i onih koji bi otišli i dalje od toga.

Halis se usred poena sapleo, pao na teren, ali onda sa zemlje uspeo da odigra strašan forhend i iznudi grešku protivnika.

Najbolje je da sami pogledate kako je to izgledalo.

How on EARTH 🤯



From the floor @QuentinHalys hits one of the shots of the year...@SwissOpenGstaad #ATPGstaad pic.twitter.com/L5mSVuMFPS