Ovo je vila u kojoj su živeli Zvezdan i Tina Ivanović pre razvoda! Vredi 650.000 evra, sve pršti od luksuza i skupih detalja (FOTO)

Pevačica Tina Ivanović bila je u skladnom braku sa svojim suprugom Zvezdanom Anđićem, te su se nakon 25 godina braka odlučili da stave tačku na njega, a evo gde ona živi nakon kraha braka!

Tina Ivanović, naša poznata pevačica, bila je u braku 25 godina sa Zvezdanom Anđićem, koji joj je bio podrška u svakom smislu, a o čemu je neretko i govorila za medije, a nedavno je u javnosti odjeknula vest da se pevačica razvela.

Kako su prenosili mediji, njihov dom nalazi se u Malom Mokrom Lugu u Beogradu, a Tina retko kada voli da govori i pokazuje svoj skromni dom, čija se vrednost procenjuje, kako prenose, i na oko 650 miliona evra, a kako on izgleda, pogledajte u nastavku:

Kako se šuškalo ranije, Tina je za renoviranje ove kuće dala čak 20.000 evra, a neretko je na mrežama delila momente iz kuhinje i ovog toplog doma, te se na istim snimcima i fotografijama moglo videti da uživa u luskuzu i da je sve preplavljeno skupim detaljima.

Podsetimo, Tina je javno govorila o borbi protiv raka dojke koju je na kraju pobedila, a podršku joj je pružio njen, sada već, bivši suprug, Zvezdan.

- Pričamo danas o raku dojke i preventivi, ja sam slučajno otkrila da imam neke promene u dojci. Sva moja sreća jeste u tome što sam se na vreme pregledala, i ovo je moj apel za sve žene, za sve ljude, da se kontrolišu na vreme, jer sve što se na vreme otkrije, to se i izleči...Imala sam tri operacije, ali hvala dragom Bogu, sve je u redu. Sve se na vreme otkrilo, bio je dobroćudni tumor, iako su mi u početku rekli da je zloćudni u pitanju, ali se na kraju ipak ispostavilo da je dobroćudni, na moju veliku sreću. Treba imati poverenja u svog doktora i to je ključna stavka do izlečenja, i ovim putem puno pozdravljam svog doktora, koji je divan čovek i imala sam potpuno poverenje u njega. Davao mi je nadu posle prve biopsije, kad smo dobili rezultati i ispostavilo se da je benigno, svi smo danuli dušom. Sada sam, opet kažem hvala Bogu, potpuno zdrava, prava, evo vidite, lepa, prelepa - pričala je pevačica za "Premijeru Vikend-Specijal".

Autor: Nikola Žugić