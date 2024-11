EVO ŠTA RADE TINA I ZVEZDAN NAKON RAZVODA: Pevačica usnimljena u šoping centru, a on u OVOJ RADNJI U GARAŽI... Na njihovoj luks vili jedan detalj bode oči (FOTO+VIDEO)

Tina Ivanović i Zvezdan Anđić razveli su se posle više od 25 godina braka.

Dugogodišnji partneri izvesno vreme žive na različitim adresama, a ako je suditi po kadrovima koje je uslikala ekipa emisije "Paparaco Lov", nastavili su dalje sa svojim životom.

Tina je uhvaćena u jednom šoping centru gde je kupovala dekorativne ukrase s obzirom da se bliži Nova godina, dok je s druge strane Zvezdan usnimljen najpre u garaži, gde je pre ulaska u šoping centar isprskao po sebi toNU parfema. Potom je obišao jednu zlataru gde je isprobavao, po svemu sudeći, žensku narukvicu, ali nije je kupio. Anđić se pred kraj večeri našao sa društvom.

U luksuznoj vili u Malom Mokrom Lugu sada živi Zvezdan

Ekipa emisije Papaparaco Lov iz drona je usnimila kuću u kojoj je nekada živeo poznati estradni bar, a u kojoj sada stanuje Zvezdan. Zavese su navučene, a cveće jesenje nije posađeno, vise prazne saksije. Može se steći utisak da fali ženska ruka.

Inače, kuća ima čak 1.800 kvadratnih metara kako stambenog, tako i poslovnog prostora, i čak 20 ari placa. Par je velelepnu kuću pre par godine postavio u oglas, tražeći za nju 2.000.000 evra, a procenjuje se vrednost iznosi oko 650.000 evra.

Tina Ivanović potvrdila razvod

Pevačica je nedavno otkrila da je sa Zvezdanom ostala u odličnim odnosima, ali nije želela da otkrije kome je pripala njihova porodična kuća.

- Ovim neće stati moj posao, ne daj Bože. On je u većini slučaja bio zaslužan za moju karijeru. Ne želim, zašto bi stao posao. Tek sam sada videla ko su mi pravi prijatelji, a ko se pravio da mi je prijatelj. I sa javne scene, a i ovako bliski prijatelji, baš. Dosta mojih koleginica sa javne scene su me pozvale, ne želim da imenujem nikoga. Ja ne želim da iskačem iz frižidera. Pre par meseci se to desilo, rekla sam da ne želim da pravim marketing oko toga - rekla je Tina u emisiji "Premijera vikend specijal".

Autor: M.K.