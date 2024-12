Urnebesni paparaco snimci Zorice Marković: Igrala kolo, padala po putu... (FOTO)

Ekipa Paparazzo lova uhvatili su Zoricu Marković kako pada dok igra kolo, a evo šta radi kada nije u kafani...

Kamere "Paparazzo lova" našli su Zoricu Marković u njenoj kafani "Naša kafana". Atmosfera u kafani bila je luda i prava kafanska. Svirači su se nadmetali ko će da bolje odsvira i ugrabi svojih 5 minuta.

Žurka je trajala do kasno u noć, a u jednom momentu svirači su se prebacili na ulicu, pa tamo zaigrali kolo. Zorica poznata po skandalima ni sada nije propustila da napravi neki, te je u toku kola u jednom momentu pala.

Posle nekoliko dana ekipa paparaca otišla je do njene kuće u Jajincima. Zorica u toj kući živi nekih desetak godina već. Ekipa je pratila Zoricu, prvo je otišla do crkve, a nakon toga do svog novog imanja u selu Zaklopača. Prošetala se do placa koji se nalazi tik uz put na ulazu u selo. Zorica u planu ima da se preseli tamo iz Jajinca.

Autor: K.Kelava