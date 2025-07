Zdravko Čolić je rođen 30. maja 1951. godine u Sarajevu i kao klinac se više zanimao za sport nego za muziku. Prvo je bio golman u juniorima „Želje“, a ubrzo je shvatio da mu atletika više leži.

Na jednom takmičenju je osvojio drugo mesto, odmah iza tadašnje atletske zvezde Nenada Stekića. Međutim, kako Čolić kao sportista nije postizao značajnije rezultate, a kako je bio talentovan za recitovanje, podrazumevalo se da učestvuje u školskim priredbama.

Voleo je glumu, pa je primljen u Pionirsko pozorište gde je učestvovao u predstavama „Dečaci Pavlove ulice“ i „Kekec i Mojca“.

Ekipa ''Paparaco lova'' posetila je Čolino rodno Sarajevo, a zabeležili su i kadrove zgrade u kojoj je najveća muzička zvezda bivše Juge rođena. Meštani su otkrili i zanimljive detalje o Čolinom životu.

- On je bio najlepši dečko u Sarajevu. On je bio oličenje lepote, i danas je za sve nas. On je valjda poklonio taj stan nekom ratnom vojnom invalidu. On je duša od čoveka, bio je divan dečko... - otkrila je jedna meštanka, dok su i drugi meštani imali samo reči hvale.

- On je bio idol. Dobar čovek, kad dođe iz Beograda davao je ljudima po 100, 200 evra onima sa kojima je odrastao. Bio je jako dobar golman, perspektivan... - rekao je meštanin.

Autor: M.K.