Čola prodao vilu na Košutnjaku za milion evra: Hitno je morao da se iseli, zbog ovoga tamo više nije mogao da izdrži

Zdravko Čolić je prodao porodičnu kuću na Košutnjaku, i to za više od milion evra. Muzička zvezda je brzo našla kupca za nekretninu, ali gde mu je novi dom, trenutno nije poznato.

Jedan od najvećih umetnika privatnost drži u tajnosti i samo najbliži krug ljudi je upućen u to da se sa suprugom Aleksandrom i naslednicama Unom i Larom preselio.

Čola je najpre živeo na Dedinju, gde je prodao kuću, nakon čega je kupio vilu u mirnom delu prestonice, u blizini Banovog brda. On menja životni prostor zbog toga što su poštovaoci njegovog lika i dela često dolazili na vrata i želeli da se upoznaju s njim i fotografišu, a to je trajalo godinama.

- Čola jeste velika zvezda, ali živi život kao svaki drugi građanin. Miran, tih, porodičan i jednostavan. Još za vreme korone je razmišljao da proda kuću i to je nedavno i realizovao. Želeo je da promeni sredinu i, čim je rekao prijateljima da ima nameru da se seli, kupca je brzo našao. Doduše, prethodnih godina je u više navrata imao ponude za kuću, ali to je učinio tek kad je on smatrao da je pravi trenutak. Čola vodi računa o svemu. Iako ga poznajem, ovoga puta nisam upućen u to gde se preselio. Sada ide lepo vreme, boraviće ili u Bosni i Hercegovini, ili negde na primorju - rekao je bio za "Kurir" sagovornik i dodao:

Njegova vila, koju je brzo i lako prodao, okružena je zelenilom, a ispred nje je veliko dvorište sa dve kapije i pod visokim merama bezbednosti, što on nikad nije isticao u javnosti.

Autor: Darko Tanasijević