Pink.rs paparaco! Prve fotke Bosančeve ćerke nakon što je izgubila bebu! Evo gde je bila Džidža (FOTO+VIDEO)

Poznata pevačica Aleksandra Stojković Džidža trenutno prolazi kroz težak period. Naime, pre nekoliko dana izgubila je bebu, što joj je veoma teško palo, te se povukla iz javnosti i vreme provodi uglavnom u svom porodičnom domu.

Džidža se još uvek nije oglasila na ovu temu za domaće medije, a podršku u ovim teškim trenucima pruža joj partner, porodica, kao i najbliži prijatelji. Izbegava ljude i gužvu, iz kuće retko izlazi, a paparaco našeg portala uslikao ju je prošle noći u Beogradu.

Ćerka Dragana Stojkovića Bosanca, člana žirija "Pinkovih zvezda", kratko je izašla iz kuće da bi posetila jednu beogradsku kliniku u kojoj se zadržala oko pola sata. Bila je ležerno obučena - na sebi je imala crnu trenerku, majicu dugih rukava, patike i jaknu.

Podsetimo, Džidža nije krila sreću kada su novinari saznali da je u blagoslovenom stanju.

- Nedavno sam saznala ovu lepu vest, samo što nisam očekivala da će se brzo saznati. Smatram da je još rano bilo šta da pričam, kada prođe prvi period pa ćemo razgovarati o ovoj lepoj temi. Što se tiče mojih roditelja, naravno da su lepo prihvatili vest, ali za sada neka ostane samo na tome da smo svi srećni zbog svega - rekla je tada.

S druge strane, njen otac Bosanac neizmerno se radovao što će postati deda, a nedavno su ga novinari na snimanju "Pinkovih zvezda" upitali za Džidžu posle spontanog pobačaja.

- To je njena privatna stvar - bilo je sve što je rekao Bosanac.

Autor: D. T.