PAPARACO! Pogledajte kako Jelena i njen sin bodre Slobu na snimanju Pinkovog novogodišnjeg programa: Radanovićeva žena bez šminke i u totalno opuštenom izdanju! (FOTO+VIDEO)

Jelenu Radanović, suprugu pevača Slobe Radanovića, uhvatili smo na snimanju novogodišnjeg programa TV Pink.

Ona se nije odvajala od sina, a žurila je ne bi li pomogla suprugu. Slobina žena bila je bez šminke i u opuštenom izdanju, dok je Radanović na sceni u crnom odelu.

Na snimanju Pinkovog novogodišnjeg programa uz koji će gledaoci uživati tokom najluše noći i božićih praznika usnimili smo i momente kada je Jelena iza kamera, držeći sina u krilu, bodrila Slobu na sceni, čime je još jednom pokazala koliko je požrtvovana supruga.

Podsetimo, Jelena Radanović sa Slobom ima sina Damjana, dok ona ima još dva naslednika. Nedavno je otvoreno govorila o sinu iz prethodnog braka i tome kako se bore sa autizmom.

Jelena je, odgovarajući na pitanja na Instagramu, otkrila da je njen sin već izvesno vreme na posebnom režimu ishrane što se za sada pokazalo kao efikasno.

- Doručkuje jaja, paradajz i veganski sir. Ruča posnu boraniju recimo ili neki mix povrća spremljen kao gulaš (maslinovo ulje, povrće, začini). Večera pirinčanu kašu (bademovo mleko, kokosovo ulje, ekspandirani pirinač, crveno voće, cimet, stevija) - rekla je ona i istakla da mališan želi slatkiše, ali da su mu oni zabranjeni.

- Želi slatko, naravno, samo traži po kući gde smo to sakrili - priznala je, pa dodala kakav pomak je primetila kod sina otkako se hrani na ovaj način:

- Bolji san, manja hiperaktivnost, gubitak stereoptipija, veća prisutnost (odnosno manja odsutnost, mislim da je bolje tako se izraziti jer prisutnosti nije bilo).

Autor: M.K.