PAPARACO! Ana i Rasta uhvaćeni na istom mestu: Bivši supružnici se zaputili ka policijskoj stanici, a evo zbog čega

Sa njima je bila i njihova ćerka!

Poznati bivši par Ana Nikolić i Stefan Đurić Rasta uhvaćeni su na istoj lokaciji, a sa njima je bila i njihova ćerka Tara. Naime, Ana se dovezla sama do zgrade policijske uprave na Voždovcu, a tamo se našla sa Rastom i njihovom naslednicom.

Ana je došla do Rastinog automobila, gde je bila njihova ćerka i sa malom Tarom se zaputila ka zgradi policijske uprave, a onda se pojavio i Rasta, koji je malo nakon njih otišao na isto mesto.

Ekipa ''Paparaco lova'' usnimila ih je na istoj lokaciji, a pretpostavlja se da je razlog njihovog dolaska tamo neka formalnost poput rešavanja dokumentacije za dete. Kada su završili sa formalnostima, svako je otišao na svoju stranu.

Ono što je poznato jeste da su Ana i Rasta u komunikaciji zbog njihove ćerke, a njihov odnos bio je i nakon razvoda vrlo turbulentan. Oni su čak vodili i rat putem društvenih mreža, gde je Ana ranije iznosila niz optužbi na Rastin račun. Za sada nije poznato da li su njihove ratne sekire u ovom momentu otkopane ili zakopane.

Autor: M.K.