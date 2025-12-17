AKTUELNO

Domaći

PAPARACO! Ana i Rasta uhvaćeni na istom mestu: Bivši supružnici se zaputili ka policijskoj stanici, a evo zbog čega

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Sa njima je bila i njihova ćerka!

Poznati bivši par Ana Nikolić i Stefan Đurić Rasta uhvaćeni su na istoj lokaciji, a sa njima je bila i njihova ćerka Tara. Naime, Ana se dovezla sama do zgrade policijske uprave na Voždovcu, a tamo se našla sa Rastom i njihovom naslednicom.

Foto: TV Pink Printscreen

Ana je došla do Rastinog automobila, gde je bila njihova ćerka i sa malom Tarom se zaputila ka zgradi policijske uprave, a onda se pojavio i Rasta, koji je malo nakon njih otišao na isto mesto.

Foto: TV Pink Printscreen

Ekipa ''Paparaco lova'' usnimila ih je na istoj lokaciji, a pretpostavlja se da je razlog njihovog dolaska tamo neka formalnost poput rešavanja dokumentacije za dete. Kada su završili sa formalnostima, svako je otišao na svoju stranu.

Foto: TV Pink Printscreen

Foto: TV Pink Printscreen

Ono što je poznato jeste da su Ana i Rasta u komunikaciji zbog njihove ćerke, a njihov odnos bio je i nakon razvoda vrlo turbulentan. Oni su čak vodili i rat putem društvenih mreža, gde je Ana ranije iznosila niz optužbi na Rastin račun. Za sada nije poznato da li su njihove ratne sekire u ovom momentu otkopane ili zakopane.

Autor: M.K.

#Ana Nikolić

#Paparaco

#Paparaco lov

#Stefan Đurić Rasta

POVEZANE VESTI

Domaći

POJAS ZA SPASAVANJE OKO VRATA! Darko i Katarina Lazić uhvaćeni u NEOČEKIVANOM IZDANJU, evo o čemu se radi! (FOTO)

Domaći

PAPARACO! Anabelin bivši i sadašnji uhvaćeni zajedno na OVOM MESTU: Evo u kakvom su odnosu Gagi i Andrej! (FOTO)

Domaći

BILI SU GODINAMA ZAJEDNO! Rada Manojlović sa novim dečkom planira brak i decu, a evo šta radi njen bivši Haris Berković!

Hronika

UHAPŠEN VATROGASAC ZBOG KRAĐE ORUŽJA U POLICIJSKOJ STANICI: Sa saučesnikom pokrao policijski magacin

Domaći

ODUVEK JE BILA SLABA TAČKA ŽESTOKIM MOMCIMA: Goci Božinovskoj se udvarao osumnjičeni za ubistvo Zorana Šijana?!

Domaći

POSEBAN DAN U DOMU JELENE TOMAŠEVIĆ I IVANA BOSILJČIĆA! Priprema se veliko slavlje, a pevačica se oglasila samo OVIM rečima! (VIDEO)