PRVI POLJUBAC JOVANE JEREMIĆ I TIGRA: Voditeljka i njen novi dečko razmenjivali nežnosti iza kamera, procurili kadrovi koje su čekali svi, sad je zvanično! (PAPARACO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ljubili se i držali za ruke kad su mislili da ih niko ne gleda!

Voditeljka jutarnjeg programa TV Pink Jovana Jeremić prošle subote ugostila je u studiju svog novog emotivnog partnera, boksera Miloša Stojanovića Tigra. Iako se Jovana trudila da jutarnji vodi profesionalno i uradi opsežan intervju sa Tigrom o njegovom životu i karijeri, njih su odali paparaco kadrovi pred njegovo gostovanje, a sve je zabeležila budna kamera ''Paparaco lova''.

Foto: TV Pink Printscreen

Naime, na paparaco kadrovima jasno se vidi kako Jovana i njen novi dečko razmenjuju nežnosti i drže se za ruke, a onda je pao i poljubac kada su mislili da ih niko ne vidi.

Foto: TV Pink Printscreen

Tigar i Jovana nisu mogli da se suzdrže, pa je došlo do vrlo strastvenog poljupca, iako su se pred kamerama veoma uspešno suzdržavali da se hemija među njima ne primeti.

Foto: TV Pink Printscreen

Podsetimo, Miloš Stojanović Tigar na svom Instagram profilu podelio je prvu zajedničku sliku sa Jovanom odmah nakon svog gostovanja kod nje u jutarnjem.

Njih dvoje pozirali su u studiju, a voditeljka je naslonila svoju ruku na rame svog dečka, dok se on svojim telom približio njoj.

Foto: Instagram.com

Autor: M.K.

