PRVI POLJUBAC JOVANE JEREMIĆ I TIGRA: Voditeljka i njen novi dečko razmenjivali nežnosti iza kamera, procurili kadrovi koje su čekali svi, sad je zvanično! (PAPARACO)

Ljubili se i držali za ruke kad su mislili da ih niko ne gleda!

Voditeljka jutarnjeg programa TV Pink Jovana Jeremić prošle subote ugostila je u studiju svog novog emotivnog partnera, boksera Miloša Stojanovića Tigra. Iako se Jovana trudila da jutarnji vodi profesionalno i uradi opsežan intervju sa Tigrom o njegovom životu i karijeri, njih su odali paparaco kadrovi pred njegovo gostovanje, a sve je zabeležila budna kamera ''Paparaco lova''.

Naime, na paparaco kadrovima jasno se vidi kako Jovana i njen novi dečko razmenjuju nežnosti i drže se za ruke, a onda je pao i poljubac kada su mislili da ih niko ne vidi.

Tigar i Jovana nisu mogli da se suzdrže, pa je došlo do vrlo strastvenog poljupca, iako su se pred kamerama veoma uspešno suzdržavali da se hemija među njima ne primeti.

Podsetimo, Miloš Stojanović Tigar na svom Instagram profilu podelio je prvu zajedničku sliku sa Jovanom odmah nakon svog gostovanja kod nje u jutarnjem.

Njih dvoje pozirali su u studiju, a voditeljka je naslonila svoju ruku na rame svog dečka, dok se on svojim telom približio njoj.

Autor: M.K.