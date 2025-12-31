Uhvatili smo Lepu Brenu u Tivtu! Pevačica neprepoznatljiva s kapuljačom na glavi uradila OVO (VIDEO)

Publika u Tivtu željno iščekuje Brenin novogodišnji koncert!

Muzička zvezda Lepa Brena pevaće večeras za najveći honorar u Crnoj Gori, koja je epicentar najveće zabave u regionu.

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

Mi smo Brenu uhvatili u neprepoznatljivom i neočekivanom izdanju na tonskoj probi u Tivtu. Po komentarima prolaznika, muzičku zvezdu mnogi nisu prepoznali s obzirom na to da je bila totalno ležerno obučena, a na glavi je imala kapuljaču.

Jedno je sigurno, a to da je da najbolji provod večeras u Tivtu neće izostati. Sigurni smo da će Brena opravdati kako svoj honorar, tako i epitet najveće zvezde.

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

Autor: Pink.rs