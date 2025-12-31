AKTUELNO

Domaći

Uhvatili smo Lepu Brenu u Tivtu! Pevačica neprepoznatljiva s kapuljačom na glavi uradila OVO (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: E-Stock/Rajko Ristić/Pink.rs ||

Publika u Tivtu željno iščekuje Brenin novogodišnji koncert!

Muzička zvezda Lepa Brena pevaće večeras za najveći honorar u Crnoj Gori, koja je epicentar najveće zabave u regionu.

Video: Pink.rs

Mi smo Brenu uhvatili u neprepoznatljivom i neočekivanom izdanju na tonskoj probi u Tivtu. Po komentarima prolaznika, muzičku zvezdu mnogi nisu prepoznali s obzirom na to da je bila totalno ležerno obučena, a na glavi je imala kapuljaču.

Jedno je sigurno, a to da je da najbolji provod večeras u Tivtu neće izostati. Sigurni smo da će Brena opravdati kako svoj honorar, tako i epitet najveće zvezde.

Video: Pink.rs

Autor: Pink.rs

#Lepa Brena

#Nova godina

#Paparaco

POVEZANE VESTI

Fudbal

Partizan zbog Zvezde u OZBILJNOM PROBLEMU! Mijatovićeva muka već na početku mandata...

Domaći

DIRNULO ME JE DO SUZA: Ovo je jedno od najposebnijih večeri u Pejovićevoj karijeri, pevača obuzela lavina emocija (FOTO+VIDEO)

Domaći

OVO JE NAJGLEDANIJI KLIP ELITE 8: Ljubav Anđele i Gastoza broji rekordne preglede, na njihov snimak kliknuli ste više od ŠEST MILIONA PUTA!

Region

SREĆOM IZBEGNUTA TRAGEDIJA: Urušio se plafon u prostorijama policije u Tivtu

Domaći

NJIH DVE SU PRVE STIGLE NA SNIMANJE: Pevačica se dovezla u skupocenom automobilu, a odmah nakon nje je stigla ONA

Region

Drama u Tivtu: Trogodišnjak pronađen sam u parku, na sebi ima samo pelenu