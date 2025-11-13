SREĆOM IZBEGNUTA TRAGEDIJA: Urušio se plafon u prostorijama policije u Tivtu

Zbog urušavanja plafona i opasnosti po zdravlje i sigurnost službenika, prostorije policije u Tivtu su od danas zatvorene.

Službenici policije preseljeni su u dve manje prostorije, koje su koliko-toliko bezbedne, gde rade u otežanim uslovima, prenela je RTCG. Predsednik sindikata policije Crne Gore Igor Rmandić izjavio je da od MUP-a i Vlade očekuje da hitno reše ovaj problem.

Na inicijativu načelnika Odeljenja bezbednosti Tivat, Miodraga Kneževića od danas su prostorije tog centra zatvorene zbog nebezbednih uslova za boravak službenika.

Prema rečima Rmandića nakon poslednjih obilnih kiša počeo je da se urušava plafon koji je inače odavno oštećen.

Predsednik sindikata kaže da je poznato da je zgrada pokrivena salonitom, da su instalacije nebezbedne, da krov prokišnjava.

"Taj problem je dugogodišnji. Reći ću samo da je zgrada pokrivena salonitom koji je poznat kao kancerogen materijal i koji je zabranjen za upotrebu. Sada je krajnje vreme da se to reši jer, evo, kao što vidimo, zgrada je počela da se obrušava sama od sebe", naveo je on.

Proces rada u ovom momentu je otežan jer nije lako raditi u dve manje prostorije, ali se službenici ipak snalaze, kaže Rmandić.

"Jako, jako teško jer ako imate jednu prostoriju na raspolaganju, a imate kriminalistiku, imate policiju opšte nadležnosti, ako oni imaju dva slučaja, tri, pet u isto vreme, onda se mora napraviti raspored kada će ko da koristi jednu prostoriju", kazao je on.

U Odeljenju bezbednosti Tivat radi 30 službenika, što je 50 odsto manje nego što je predviđeno sistematizacijom.

Autor: Iva Besarabić