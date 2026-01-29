AKTUELNO

Pogledajte bogatstvo Alena Islamovića u Bihaću: Luksuzna vila s bazenom, teniski tereni i plantaža lešnika (PAPARACO)

Izvor: pink.rs, Foto: E-Stock/Miloš Rafailović, TV Pink Printscreen ||

Alen Islamović, bivši pevač kultne rok-grupe "Bijelo dugme", poslednjih godina stacionirao se u Bihaću u Bosni i Hercegovini, gde poseduje pravo bogatstvo, ali i privatni biznis.

U Bihać se uputila ekipa "Paparaco lova" kako bi zabeležila njegovu imovinu, a krupnu stvar u njegovoj imovinskoj karti predstavlja luksuzna vila s bazenom koju, inače, izdaje, te od nje na godišnjem nivou ima dobru zaradu.

Pevač s bratom drži i teniski klub, a kadrovi njihovih teniskih terena iz vazduha ostavljaju bez daha.

Tu, međutim, nije kraj - Islamović se poslednih dana bavi uzgojem lešnika koje prodaje poznatoj italijanskoj kompaniji koja proizvodi najpopularnije slatkiše, a ovako izgleda njegova plantaža.

Autor: D. T.

#Alen Islamović

