Ne sme ničega da zafali, paparaci ulovili Peju kako kupuje ovo na pijaci! (FOTO)

Evo kako izgleda dan u životu poznatog voditelja!

U novom izdanju emisije Paparazzo Lov jedno od najzanimljivijih dešavanja bio je voditelj Zoran Pejić Peja i njegov proveden dan. Ekipa ga je pronašla na Mirijevu, gde ovaj popularni voditelj i živi.

On se uputio ka pijaci gde će nabaviti potrebne namirnice. Podsećamo, iako je Peja pre nekoliko godina imao zdravstvenih problema sa srcem, to ga izgleda nije sprečilo da na pijaci zaobilazi zdrave namirnice.

Nakon pijace otišli su u jedan beogradski lokal gde su se našli sa prijateljima muzičarima.

Nedugo zatim su svi ponovo otišli na pijacu gde su nastavili kupovinu.

Autor: Pink.rs