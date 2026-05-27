Za petama Slobi Vasiću: Napravio skandal na aerodromu, pa završio u Lazi, a tek da vidite šta radi kada misli da ga kamere ne snimaju (PAPARACO)

Poznati folk pevač Sloba Vasić u žići je interesovanja medija nakon što je na beogradskom aerodromu "Nikola Tesla" priredio skandal u alkoholisanom stanju, zbog čega je izbačen sa leta i udaljen iz zgrade aerodroma. Usledilo je lečenje u klinici za psihijatrijske bolesti "Dr Laza Lazarević", a odmah sutradan, nakon što je dobio otpust, vratio se nastupima.

Vasić se, prema sopstvenom priznanju, odao alkoholu, a bori se i sa anksioznošču, zbog čega je samovoljno potražio stručnu pomoć.

Njemu je nedavno za petama bila ekipa emisije "Paparaco lov", koja ga je u više navrata uhvatila u društvu supruge Jelene, koja mu je i tokom teškog, turbulentnog perioda, bila najveća podrška.

Sloba tokom radnih dana uživa u ispijanju kafa sa svojom dragom, sa kojom i završava dnevne obaveze.

Nedavno su snimljeni i kada su upriličili proslavu petog rođendana svoje naslednice Marije. Tada ništa nije slutilo na pevačeve unutrašnje borbe i haos koji će uslediti.

Vasić je zajedno sa svojom lepšom polovinom organizovao proslavu u jednom privatnom prostoru sa prostranim dvorištem i sve je bilo u znaku male Marije.

Na porodično veselje pozvali su familiju i bliske prijatelje, a slavljenica je bila najsrećnija jer je sa drugarima oduvala svećice na torti.

Podsetimo, Sloba je nedavno bez dlake na jeziku progovorio o problemima sa kojima se suočio.

- Tih dana sam malo više popio, to je uzrok, najbolje rečeno. Imao sam podršku moje supruge drage, porodice, prijatelja i kolega kojima sam jako zahvalan što su bili uz mene, što su mi podrška. Želim da im se svima zahvalim, narodu koji je uz mene i svim ljudima koji imaju isti problem. Smatram da nije sramota reći da imaš problem, te ustanove tome i služe, da bi došli tamo, porazgovarali sa nekim ko je stručan za to. To je moje razmišljanje, preporučujem svima. Doktori su jako dobri, osoblje takođe. Nije strašno, svi smo mi ljudi. Strašno je samo to što neki ljudi to osuđuju, nisu prošli kroz to, pa ne znaju šta je - objašnjava pevač i dodaje:

- Imam terapiju, za kontrole nisam dobio preporuke. Imam terapiju i radiću na sebi. Za sve u životu mora da postoji neki okidač, kod mene je to bio alkohol. Nisam mogao da uđem na let jer sam bio pod dejstvom alkohola, to me je razbesnelo, to je kod mene bio okidač. Ima rešenja, načina da se izađe iz toga. Smatram da ništa nije strašno, samo što sam ja javna ličnost - rekao je Sloba.

Autor: D. T.