Uhvatili smo Slobu Vasića: Evo kako pevač živi nakon izlaska iz Laze, svi pričaju o njegovom ponašanju (PAPARACO)

Poznati folk pevač Sloba Vasić u žići je interesovanja medija nakon što je na beogradskom aerodromu "Nikola Tesla" priredio skandal u alkoholisanom stanju, zbog čega je izbačen sa leta i udaljen iz zgrade aerodroma. Usledilo je lečenje u klinici za psihijatrijske bolesti "Dr Laza Lazarević", a odmah sutradan, nakon što je dobio otpust, vratio se nastupima, a sada već i svakodnevnim aktivnostima.

Vasić se, prema sopstvenom priznanju, odao alkoholu, a bori se i sa anksioznošču, zbog čega je samovoljno potražio stručnu pomoć. Sada se već uveliko vratio svojoj svakodnevnoj rutini i, po svemu sudeći, oseća se odlično.

Njega su danas naši paparaci ulovili dok je u jednom kafiću, u sklopu auto perionice koja je u njegovom vlasništu, ispijao kafu i uživao u toplom, prolećnom vremenu.

Pevač je uživao u društvu trojice prijatelja, a u jednom trenutku obavljao je telefonski poziv. Bio je vidno opušten i raspoložen, te se čini da je lošu epizodu ostavio iza sebe.

Podsetimo, Sloba je nedavno bez dlake na jeziku progovorio o problemima sa kojima se suočio.

- Tih dana sam malo više popio, to je uzrok, najbolje rečeno. Imao sam podršku moje supruge drage, porodice, prijatelja i kolega kojima sam jako zahvalan što su bili uz mene, što su mi podrška. Želim da im se svima zahvalim, narodu koji je uz mene i svim ljudima koji imaju isti problem. Smatram da nije sramota reći da imaš problem, te ustanove tome i služe, da bi došli tamo, porazgovarali sa nekim ko je stručan za to. To je moje razmišljanje, preporučujem svima. Doktori su jako dobri, osoblje takođe. Nije strašno, svi smo mi ljudi. Strašno je samo to što neki ljudi to osuđuju, nisu prošli kroz to, pa ne znaju šta je - objasnio je pevač i dodao:

- Imam terapiju, za kontrole nisam dobio preporuke. Imam terapiju i radiću na sebi. Za sve u životu mora da postoji neki okidač, kod mene je to bio alkohol. Nisam mogao da uđem na let jer sam bio pod dejstvom alkohola, to me je razbesnelo, to je kod mene bio okidač. Ima rešenja, načina da se izađe iz toga. Smatram da ništa nije strašno, samo što sam ja javna ličnost - rekao je Sloba.

Autor: D .T.