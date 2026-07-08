PINK.RS PAPARACO! Napravio predah usred sezone: Evo gde smo uhvatili Dejana Matića u Budvi

Letnja sezona na crnogorskom primorju uveliko je u jeku, a osim turista, Budva je ovih dana prepuna i estradnih zvezda koje gotovo svake večeri nastupaju širom primorja. Zbog gustog rasporeda, malo slobodnog vremena koje imaju uglavnom koriste za odmor, ispijanje kafe i punjenje baterija pred naredni izlazak na binu.

Upravo u jednom takvom trenutku ekipa Pink.rs uslikala je pevača Dejana Matića.

Naš paparaco zatekao ga je u jednom ugostiteljskom objektu u Budvi, gde je u opuštenom izdanju uživao u osvežavajućem piću i kafi. Dejan je bio odlično raspoložen, a prijalo mu je da nakratko pobegne od poslovnih obaveza koje ga čekaju tokom leta.

Poznato je da je Matić jedan od najtraženijih pevača tokom letnje sezone, pa gotovo da nema slobodan dan. Nastupi širom Crne Gore, Srbije i regiona smenjuju se iz večeri u veče, zbog čega svaki trenutak predaha koristi kako bi se odmorio i prikupio energiju za publiku koja ga verno prati gde god da zapeva.

S obzirom na to da Budva i ovog leta važi za jednu od glavnih destinacija kada je reč o estradnim dešavanjima, nije iznenađenje što se upravo tamo mogu sresti brojna poznata lica. Dejan je, sudeći po fotografijama do kojih je došao Pink.rs, maksimalno iskoristio nekoliko slobodnih trenutaka pre novih nastupa, a osmeh sa lica nije skidao.

Autor: N.V./D.T.