PAPARACO: Poznati pevač uhvaćen u Kotoru! Ne ispušta telefon iz ruku, a stajling - pravi morski, letnji!

Letnja sezona na crnogorskom primorju uveliko traje, a poznata lica gotovo svakodnevno mogu da se sretnu na ulicama primorskih gradova. Naš paparaco ovoga puta uslikao je crnogorskog pevača Danijela Alibabića u Kotoru, gde je, po svemu sudeći, završavao svakodnevne obaveze između brojnih nastupa.

Alibabić je bio u opuštenom letnjem izdanju - u žutoj košulji preko bele majice, sa sunčanim naočarima, dok je razgovarao telefonom pored mora. Delovao je potpuno opušteno, ali je bilo očigledno da vodi važan razgovor, pa se nekoliko minuta nije odvajao od mobilnog telefona.

Nakon razgovora kratko je zastao uz obalu, osvrnuo se oko sebe, a zatim se uputio dalje, ne obraćajući pažnju na prolaznike. Nije bilo pratnje niti pompe, već je pevač iskoristio slobodno vreme između poslovnih obaveza da prošeta jednim od najlepših gradova na crnogorskom primorju.

Danijel je već godinama važi za jednog od najangažovanijih izvođača tokom letnje sezone, pa ne čudi što gotovo svaki slobodan trenutak koristi za organizaciju nastupa i poslovne razgovore. Publika ga i ovog leta može videti širom regiona, dok paralelno radi i na novim muzičkim projektima.

Na fotografijama koje je zabeležio naš paparaco vidi se da je pevač bio odlično raspoložen, a nakon što je završio telefonski razgovor, nastavio je šetnju Kotorom, ne sluteći da je objektiv našeg fotografa zabeležio svaki trenutak njegovog boravka u ovom primorskom gradu.

Autor: N.V., D. T.