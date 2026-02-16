Obilne padavine izazvale poplave u Kotoru i Ulcinju: Snažan ciklon pravi HAOS na Jadranu

Snažan ciklon sa Јadrana doneo je obilne padavine regionu, pri čemu je na jugu Dalmacije i Hercegovine palo više od 100 litara kiše, a na crnogorskom primorju i više od 200, što je izazvalo poplave u Kotoru i Ulcinju.

Najkritičnija situacija je u Kotoru, čiji je centar u potpunosti je pod vodom, preneli su crnogorski mediji.

Poplavljeni su brojni objekti, a saobraćaj se odvija veoma otežano.

Stari grad u Kotoru je u nedelju bio pod vodom.

Pored poplavljenih stambenih objekata, poslovnih prostora i podruma, poplavljen je Info punkt Turističke organizacije Kotor, koji je privremeno izmešten u Kancelariju za prijavu i odjavu boravka stranaca u Starom gradu.

Nivo vode u Port Mileni u Ulcinju je znatno povećan, a voda je ušla u drvene kućice za ribolov, prenosi RTCG.

