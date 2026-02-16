AKTUELNO

Region

Obilne padavine izazvale poplave u Kotoru i Ulcinju: Snažan ciklon pravi HAOS na Jadranu

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/Petros Giannakouris ||

Snažan ciklon sa Јadrana doneo je obilne padavine regionu, pri čemu je na jugu Dalmacije i Hercegovine palo više od 100 litara kiše, a na crnogorskom primorju i više od 200, što je izazvalo poplave u Kotoru i Ulcinju.

Najkritičnija situacija je u Kotoru, čiji je centar u potpunosti je pod vodom, preneli su crnogorski mediji.

Poplavljeni su brojni objekti, a saobraćaj se odvija veoma otežano.

Stari grad u Kotoru je u nedelju bio pod vodom.

Pored poplavljenih stambenih objekata, poslovnih prostora i podruma, poplavljen je Info punkt Turističke organizacije Kotor, koji je privremeno izmešten u Kancelariju za prijavu i odjavu boravka stranaca u Starom gradu.

Nivo vode u Port Mileni u Ulcinju je znatno povećan, a voda je ušla u drvene kućice za ribolov, prenosi RTCG.

pročitajte još

Dve saobraćajke u Beogradu u noći za nama: Ima povređenih

Autor: Marija Radić

#Jadran

#Kotor

#Poplave

#ciklon

#ulcinj

POVEZANE VESTI

Region

POTOP NA JADRANU! Kotor pod vodom, ljudi i automobili 'plivaju' ulicama

Društvo

CIKLON I DALJE NAD SRBIJOM: Otkrivamo preti li nam katastrofalni scenario kao u centralnoj Evropi

Društvo

OBILNE PADAVINE PARALISALE REGION, SLOVENIJA PRVA NA UDARU! Slede DRASTIČNE PROMENE: Evo kakva je prognoza za Srbiju

Svet

Snažan ciklon izazvao jezive poplave u Evropi, sada ponovo preti: I Srbija će biti na udaru padavina

Region

Oluja nad Balkanom! Poplave i haos u komšiluku: Otkrivamo preti li snažan ciklon sa Crnog mora i Srbiji

Društvo

SNAŽAN CIKLON HARA EVROPOM: Padavine stižu i do Srbije, a EVO gde već sada tutnje oluje sa grmljavinom!