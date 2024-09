Snažan ciklon izazvao jezive poplave u Evropi, sada ponovo preti: I Srbija će biti na udaru padavina

Ciklon je prethodnih dana doneo katastrofalne poplave od Austrije i Češke preko Poljske i Slovačke do Rumunije

Snažan ciklon iz centralne Evrope, koji je prethodnih dana doneo katastrofalne poplave od Austrije i Češke preko Poljske i Slovačke do Rumunije, sada se nalazi nad centralnim delom Mediterana. On je do ovog područja stigao veoma neobičnom putanjom, odnosno preko Panonske nizije do Karpata, a potom retrogradno je krenuo na zapad i dospeo u Đenovski zaliv. On će narednih dana ponovo delovati na vreme u Srbiji.

Ovaj ciklon sada donosi vrlo obilne padavine Italiji, a širom zemlje ima i obilnih pljuskova sa grmljavinom, uz olujne nepogode. Prete poplave i bujice, a ugrožena su i mnoga područja.

Ciklon će se i u naredna dva dana na visini, odnosno u višim slojevima atmosfere zadržavati iznad centralnih predela Italije i uticati na vreme u ovom području, ali i na Jadranu, Balkanu i u Srbiji.

Talas obilnih padavina i oluja sa grmljavinom iz Italije premeštaće se noćas preko Jadranskog mora ka Balkanu i doneti sutra vrlo obilne padavine i oluje sa grmljavinom Dalmaciji i delovima crnogorskog primorja, ali i Hercegovini. Lokalno se očekuje i više od 100 litara kiše.

Deo ovog sistema u sklopu ciklona zahvatiće sutra i Srbiju.

Već ujutro kiša i pljuskovi očekuju se na jugu i jugozapadu zemlje, a padavine tokom dama širiće se i prema severu.

Sredinom dana, posle podne i uveče kiša i pljuskovi sa grmljavonom očekuju se u većem delu Srbije i u Beogradu, izuzev u Vojvodini i na istoku Srbije.

Na jugu i na zapadu Srbije ponegde se očekuju i obilniji pljuskovi. Dobra vest je da će padavine iako obilne, biti znatno blažeg intenziteta u odnosu na one u Italiji i u oblasti Jadrana.

Četvrtak će doneti slab do umeren jugoistočni vetar.

Nakon jutarnjih 8 do 14 stepeni, maksimalna dnevna biće od 20 do 24 stepeni, u Beogradu do 22°C.

Obilnije padavine neće preteti rekama sutra u Srbiji, a manjim tokovima južnije od Save i Dunava može doći kao dar sa neba, s obzirom na vrlo nizak vodostaj nakon dugotrajne suše ovog leta.

Ove padavine koje sada donosi ciklon sa centralnog Mediterana neće uticati na vodostaj u slivu Dunava, jer sada ciklon neće donositi padavine tom delu Evrope. Ipak, sve oči uprete su i u Dunav, s obzirom na alarmatno stanje u centralnoj Evropi nakon što je ovaj ciklon tokom vikenda doneo razorne posledice centralnoj Evropi.

Sve u svemu, redovno treba pratiti državne i nadležne službe i ponašati se u skladu sa njihovim najavama i upozorenjnima.

U petak će na severu Srbije biti suvo, u ostalim predelima može biti kiše i pljuskova sa grmljavinom, uglavnom u južnim i centralnim, a u subotu u južnim i jugozapadnim predelima Srbije.

Potom će ciklon slabiti, tako da će drugog dana vikenda i početkom sledeće sedmice biće sunčano i toplo, uz temperatura od 23 do 27 stepeni.

Novo pogoršanje vremena očekuje se sredinom sledeće sedmice.

Autor: Snežana Milovanov