POTOP NA JADRANU! Kotor pod vodom, ljudi i automobili 'plivaju' ulicama

Snažan ciklon doneo više od 200 litara kiše na primorju. Kotor pod vodom, poplavljeni objekti i otežan saobraćaj, sledi stabilizacija vremena.

Snažan ciklon sa Jadrana je primorju napravio pravi potop, a doprineo je obilnim padavinama u našem regionu.

Na jugu Dalmacije i Hercegovine palo je preko 100 litara kiše, a na crnogorskom primorju i više od 200, pri čemu siu nastale poplave i bujice.

Najgora situacija je u Kotoru, gde je plimni talas učinion da je glavna kapija grada nepristupačna, a kako se vidi po snimcima sa društvenih mreža vode je toliko da ljudi i vozila praktično plivaju po gradu.

Lokalni mediji prenose da je kotorski Stari grad pod vodom od ranih jutarnjih časova.

Poplavljeni su brojni objekti, a saobraćaj se odvija veoma otežano.

Prema pisanju medija, večeras sledi stabilizacija, dok se centar ciklona sa juga Jadrana izmešta preko našeg područja dalje na severositok, iznad Karpata i nastavlja put dalje prema istoku Evrope.

Sledeće sedmice ponovo biti veoma čestih padavina.

Autor: S.M.