OPASNO NEVREME PRETI REGIONU! Evo koga će pogoditi POTOP sa grmljavinskim olujama, a gde će vejati SNEG

Sve više jača ciklon iznad Mediterana i on je našem području već doneo veoma jaku promenu vremena.

I na vreme u regionu u nastavku vikenda vikenda uticaće veoma snažan ciklon. On će doneti kišu, a oblasti Jadrana i obilne pljuskove sa grmljavinom. Sneg će padati na višim planinama, a u nedelju u većem delu Slovenije.

Najobilnije padavine i najjače oluje očekuju se u krajem dana, tokom noći i u ponedeljak ujutro.

Širom Crne Gore i Dalmacije padaće veoma jaka kiša i očekuju se veoma obilni pljuskovi sa grmljavinom.

Najveća količina padavina pašće u Dalmaciji i Crnoj Gori i to više od 100 litara, a u zaleđu Jadrana i preko 200-300 litara kiše po kvadratnom metru.

Očekuje se opasnost od poplava i bujica, ali i odrona.

Duvaće jak južni vetar, koji će na Jadranu imati olujne udare. Veoma visoki talasi plaviće priobalna područja.

S obzirom na očekivane vremenske prilike, treba redovno pratiti državne i nadležne službe i ponašati se u skladu sa njihovim najavama i upozorenjima.

Crna Gora već je juče bila na udaru veoma obilnih i grmljavinskih oluja, a pod vodom su bili delovi Podgorice.

Obilne padavine danas će pogoditi veći deo našeg regiona. Sneg će vejati na višim planinama i u nižim predelima u Sloveniji, a u predelima sa najobilnijim snegom očekuje se da padne i do 30 cm snega.

Autor: Iva Besarabić