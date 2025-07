U Srbiju stiže HLADNI FRONT: Spremite se za novu turu PADAVINA, jak vetar i zahlađenje, moguće i nevreme

Našem području i Srbiji sve više približava se hladni front u sklopu ciklona, koji će doneti kratkotrjnu, ali veoma jaku promenu vremena.

U Srbiji i dalje preovladava toplo vreme, uz promenljivo oblačno vreme.

Temperature u toku poslepodneva kretale su se od 24 na severu Bačke do 34°C na jugoistoku Srbije, u Beogradu je bilo 29. Zlatibor i Sjenica su merili 24-25, a Kopaonik 16°C.

Već u toku večeri u Bačkoj, tokom noći i do jutra i u ostalim delovima Vojvodine, potom i cele Srbije očekuje se jače naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Očekuju se i obilnije padavine, pri čemu bi palo i više od 20 litara kiše po kvadratnom metru, lokalno i više. Biće uslova i za kratkotrajne grmljavinske nepogode.

Hladni front doneće zahlađenje i jak severozapadni vetar.

U četvrtak tokom dana hladni front sa oblacima i kišom širiće se preko ostalih delova Srbije i stići do juga i istoka, gde se očekuju i obilniji pljuskovi sa grmljavinom, dok će na severu padavine prestati.

Jutarnja temperatura biće od 16 do 20 stepeni, u Beogradu 18°C, a maksimalna biće od 20 stepeni u centralnim do 30 stepeni na jugu i jugoistoku Srbije, u Beogradu do 24°C.

Očekivani kišni talas doneće Srbiji 10 do 30 litara kiše, lokalno i više od 40, ali i opasnost od grmljavisnkih nepogoda sa gradom, pa treba redovno pratiti državne i nadležne službe i ponašati se u skladu sa njihovim najavama i upozorenjima.

U petak stabilizacija vremena, a od vikenda sledi povratak leta i sunčanog vremena.

Već od nedelje slede i vrućine i maksimalne temperature iznad 35 stepeni, a početkom sledeće sedmice i do 40 stepeni.

Autor: S.M.