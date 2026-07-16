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PINK.RS PAPARACO! SANI I NATALIJA TRIK FX UŽIVAJU NA CRNOGORSKOM PRIMORJU: Bračni par uhvaćen na plaži u Bečićima, evo šta su radili (FOTO)

Izvor: pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Leto na crnogorskom primorju uveliko je u toku, a među brojnim poznatim ličnostima koje su spas od visokih temperatura pronašle na obali Jadrana našli su se i Sani i Natalija iz grupe Trik FX.

Naš paparaco uslikao je popularni bračni par na plaži Samsara u Bečićima, gde su uživali u opuštenoj atmosferi i morskom ambijentu. Njih dvoje bili su vidno raspoloženi, a najveći deo vremena proveli su u razgovoru sa prijateljima, ne skidajući osmeh sa lica.

Foto: Pink.rs

Natalija je za ovu priliku odabrala lepršavu letnju haljinu sa sitnim dezenom i velike sunčane naočare, dok je kosu pustila da joj slobodno pada preko ramena. Sani se odlučio za potpuno belo letnje izdanje, lanenu majicu, bele bermude i tamne naočare za sunce, što je dodatno naglasilo opušteni morski stil.

Foto: Pink.rs

Na fotografijama se može primetiti da su oboje bili odlično raspoloženi, a između razgovora sa društvom pripremali su se za uživanje na plaži i osveženje u moru. Nije bilo teško primetiti da im odmor i te kako prija, posebno nakon brojnih nastupa i poslovnih obaveza koje imaju tokom letnje sezone.

Foto: Pink.rs

Poznato je da Sani i Natalija godinama važe za jedan od najskladnijih parova na domaćoj javnoj sceni, a svaki njihov zajednički izlazak privlači pažnju. Ovoga puta pokazali su da, kada ugrabe malo slobodnog vremena, biraju jednostavan odmor uz more, daleko od gradske gužve, uživajući u suncu i druženju na jednoj od najposećenijih plaža u Bečićima.

Autor: pink.rs

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