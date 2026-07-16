PINK.RS PAPARACO DIREKTNO SA CRNOGORSKOG PRIMORJA: Okupili se čuveni denseri devedesetih na jednom mestu, svi bili u grupi Đogani Fanstastiko, samo im fale Vesna i Slađa (FOTO+VIDEO)

Letnja sezona se zahuktava u Crnoj Gori, a naša ekipa je na licu mesta, te tako svakodnevno izveštavamo i o dešavanjima na primorju, ali i o momentima relaksacije poznatih na prelepim plažama Jadrana.

Leto na crnogorskom primorju uveliko je u toku, a među brojnim poznatim ličnostima koje su spas od visokih temperatura pronašle na obali Jadrana našli su se i Sani i Natalija iz grupe Trik FX. Naš paparaco uslikao je najpre popularni bračni par na plaži Samsara u Bečićima, gde su uživali u opuštenoj atmosferi i morskom ambijentu. Njih dvoje bili su vidno raspoloženi, a najveći deo vremena proveli su u razgovoru sa prijateljima, ne skidajući osmeh sa lica.

Njima se nešto kasnije pridružio i kolega Đole Đogani koji održava sjajnu figuru i u sedmoj deceniji na kojoj mu mogu pozavideti i duplo mlađi muškarci.

Denseri koji su žarili i palili devedestih okupili su se u Bečićima na plaži Samsara gde su uživali u moru, suncu i razgovoru. Natalija, Sani i Đole bili su devedesetih u grupi Đogani Fantastiko kao plesači.

Inače, Natalija Ibraimov, poznatija kao Natalija Trik FX, od svoje pete godine je u svetu muzike: prvo je naučila da svira klavijaturu, a već kao tinejdžerka je imala svoj bend sa kojim je nastupala i bila lokalno poznata pevačica u Staroj Pazovi.

Svoju karijeru, Natalija Ibraimov započela je kao plesačica grupe Đogani Fantastiko u kojoj je upoznala i svog supruga Sanija Ibraimova, sa kojim je 30 godina u braku.

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- Sani je bio od 12. do 24. godine u grupi, zajedno su krenuli da rade. Sani i Đoganijevi nisu u rodu, zajedno su krenuli da se bave plesom, oni su komšije, Sani, Gagi, Đole, Baki, Dača Dak i tako dalje. Oni su svi bili u grupi Đogani Fantastiko kao plesači. Ja sam u grupi bila od svoje 18. do 25. godine – dok se nisam porodila. Tada sam rekla Saniju da treba da osnujemo svoju grupu jer sam mislila da mi to možemo. Nisam htela nikome ništa da otimam, ali tada je Đole mislio… Sani je bio Đoletu i Slađi desna ruka, bio je njihov najbolji igrač. Kad imate najbolje igrače, dobre ribe i frajere, onda imate marketing - rekla je Natalija jednom prilikom i dodala:

- Za Đoleta je naš odlazak iz grupe bio prestrašan i nije razumeo to, ali Sani je radio za smešnu cenu, nismo mogli da preživimo. Znam da mu nije bilo svejedno jer i ja kasnije kada sam imala svoju grupu, pa kada su nam devojke otišle, znam kako je. Ali hvala Bogu, svi mi koji smo bili u grupi Đogani smo uspeli. Saniju sam uvek govorila da treba da bude zahvalan jer ja bih i bez njih bila pevačica, a on je napravio karijeru sa Đoganijem. I ne samo Sani, nego i svi ostali – ko zna gde bi danas bili da nije bilo Đoleta koji je došao iz Italije, video talentovane klince i otvorio tu čuvenu plesnu školu - poručila je ona.

Autor: M.K.