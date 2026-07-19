PINK.RS PAPARACO SA CRNOGORSKOG PRIMORJA: Evo šta radi Karleuša dok misli da je kamere ne snimaju (FOTO+VIDEO)

Jelena Karleuša, članica žirija "Pinkovih zvezda", juče je održala koncert u Banja Luci, dok večeras ima nastup u Crnoj Gori, a ekipa portala Pink.rs nalazi se na Crnogorskom primorju, te smo tako uhvatili Karleušu kada se najmanje nadala!

Crnogorsko primorje i ovog leta postalo je glavna baza domaće estrade. Pevači i pevačice gotovo svake večeri nastupaju pred prepunim klubovima i hotelima, dok ekipa Pink.rs sa terena donosi ekskluzivne kadrove i priče iz prve ruke. Pratimo ih tokom celog dana, dočekujemo pred nastupe, ispraćamo nakon njih i beležimo spontane trenutke koje mnogi ne očekuju, baš onda kada misle da su kamere prestale da snimaju.

Te smo tako uspeli da pronađemo članicu žirija "Pinkovih zvezda", Jelenu Karleušu, koju smo uhvatili kako sedi u restoranu, sa nekim se dopisuje telefonom i razgovara sa osobljem restorana u kom smo je uhvatili. Fotografije možete pogledati u nastavku:

"Ništa još nisam platila, treba da vratim dugove"

Podsetimo, Jelena Karleuša je tokom današnjeg "Premijera Vikend-Specijala" govorila o estradi, kolegama, novim pesmama i nastupima.

- Jako sam dobro, hvala na pitanju. Bez obzira što ima milijardu stepeni, još sam toplija od euforije koja se dešava u regionu sa novim pesmama. Nije moja jahta, odmah da kažem gledaocima. Nema ni udvarača ni jahte, to je zapravo gumenjak na naduvavanje, čak sam veslala do ovog divnog mesta gde imamo paprike, paradajz, limun... Ja sam posle svih spotova i novog albuma švorc, nema jahte, samo vesla - rekla je kroz smeh.

Na pitanje o ljubavnom životu, pevačica je jasno stavila do znanja da joj je fokus trenutno isključivo na muzici.

- Niko ne pita za moju simpatiju, to si sad izmislio. Nikog ne interesuje moj ljubavni život, ni po jednom pitanju sem kada je reč o muzici.

Karleuša nije krila koliko je srećna zbog ogromnog uspeha novih pesama, koje su, kako kaže, potpuno promenile tok njene karijere posle veoma teškog perioda.

- To će biti prvi put posle Banja Luke da pevam nove pesme ovde u Crnoj Gori, prvi smo u muzičkom trendingu, jako sam srećna i ponosna. Zahvalna sam. Život, kada je reč o meni, ima uspone i padove, zahvalna sam na još jednoj lepoj prilici da opet osvojim publiku i da me publika opet voli kao nekada.

Posebno je istakla koliko joj znači podrška publike nakon višemesečne pauze.

- Sa novim pesmama sam otvorila koncert, hvala svima koji su došli. Nekada su mi otkazivali koncerte tamo, sada je rasprodato sve, srećna sam zbog toga. Želim da budem skromna, da nemam preveliku euforiju, smatram da je to sada najbolje, da ostanem u tom gasu - da budem skromna, zahvalna publici koja me je neverovatno podržala. Hvala i onima koji nisu fanovi, a slušaju nove pesme. Hvala Željku Mitroviću koji mi je pomogao da snimim spotove za nove pesme, bez njegove pomoći ne bih imala tu mogućnost.

Dužna na sve strane

Otkrila je i da je u novi projekat ušla bez kalkulisanja, iako finansijski teret tek predstoji.

- Nisam štedela, a nisam ni platila. Tek treba da platim, ja sam dužna - rekla je kroz smeh.

- Nadam se da će ovo biti lepa, uspešna turneja koja će doneti plaćanje tih dugova. Nadam se da sam opravdala očekivanja publike, jer su oni navikli na skupu produkciju.

Karleuša je progovorila i o tome koliko je teško graditi uspeh bez društvenih mreža, nakon što joj je ugašen Instagram nalog.

- Više nisam najuticajnija, pošto naloge više nemam. Nemam Instagram, pa ne mogu da se zahvalim kolegama koje taguju moje prijatelje, saradnike. Veliki uspeh, s obzirom da nemam društvene mreže, da nisam uložila ni dinar u marketing, reklamu. Krenuli smo s interesantnom baladom, nastavili sa dve brze pesme, to se svidelo kolegama, koleginicama.

Podrška joj znači više nego ikad

Osvrnula se i na podršku estradnih kolega, ističući da joj je u jednom od najtežih perioda života mnogo značila.

- Neko sam ko je decenijama unazad imao silne estradne ratove koji su bili iz fore, nikada ozbiljna priča. Svim kolegama se zahvaljujem, znaju koliko sam u teškoj situaciji. Treba mi podrška. Hvala i revanširaću se, baš mi je puno značilo. Iza mene je težak period, pre ovoga nisam pevala sedam meseci. Zahvalna sam, želim da budem skromna. Znam kako je kad padneš na dno, kada je teško, kada nikog nema.

Paparaco snimak možete pogledati u nastavku:

Autor: pink.rs