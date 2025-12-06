PRATITE NA TV PINK! Počele PINKOVE ZVEZDE, spektakl koji se prati bez daha

Nezaboravna muzička borba kakvu region nije video!

Vlasnik i direktor Pink Media Grupe Željko Mitrović, pre nekoliko meseci otkrio je da publiku od septembra očekuje šou pun energije i iznenađenja - Pinkove zvezde!

Pored nove sezone najgledanijeg rijaliti programa na Balkanu i šire "Elite" koja je nedavno počela, očekuje nas i povratak muzičkog takmičenja "Pinkove zvezde" koje se večeras emituje na TV Pink od 21 čas.

U žiriju ove sezone nikad jača i šarenolikija postava, koja obećava pravu muzičku dinamiku, ali i mnogo zabave, suza, smeha i komentara koji će se dugo prepričavati: Jelena Karleuša – muzička diva i ikona stila, poznata po britkom jeziku i nemilosrdnoj iskrenosti; Zorica Brunclik – živa legenda narodne muzike, čije reči nose težinu, a iskustvo obuhvata decenije umetničkog rada; Dragan Stojković Bosanac – maestralni harmonikaš i muzički producent,koji zna kako da iz mladog pevača izvuče maksimum; Viki Miljković – popularna pevačica i mentor, prepoznatljiva po ljudskom pristupu, velikoj harizmi i dugogodišnjem iskustvu u radu s talentima i Desingerica – urbani fenomen i predstavnik nove muzičke generacije, koji će doneti svežinu, brzinu i direktan uvid u aktuelne muzičke tokove. Pet potpuno različitih pogleda, ukusa i kriterijuma, ali svi sa istim ciljem - da pronađu najveću novu muzičku zvezdu regiona.

Autor: M. V.