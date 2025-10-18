ZBOG NJE JE DESINGERICA ZAGRMEO: Bjanka ostala bez glasova, Despić skočio da je odbrani, Ognjen presudio (VIDEO)

Moralo je tako!
Naredna koja je izašla na binu bila je Bjanka Duronjić, iz Banja Luke, koja se predstavila pesmom Magazija "Ginem", a nakon prve pesme nije dobila nijedan glas.
Druga pesma kojom se takmičarka predstavila bila je "Ona to zna". Desingerica i Jelena su sve vreme igrali, ali glasova nije bilo.
Njen nastup možete pogledati u nastavku.
Usledili su komentari žirija.
- Bajo ovo nije realno, ljudi ovde da pokažu mnogo toga, osim tih modirca na nogama, si šutirala drva - rekao je Desingerica.
- Zamalo - dodala je Bjanka.
- Ljudi ovde izgubiju prercepciju o realnosti, neće samo stugalice da se rokaju, mora malo i novije muzike. - rekao je Desingerica.
- Mogao bi ti da uzmeš nekog kandidata da nam pokažeš - rekao je Bosanac.
- Intonativno je bilo loše, pugubila si se par puta da li zbog toga što si videla da nema glasova ili nešto drugo ne znam. - rekla je Viki.
- Viki je moj oslonac, ali ja nisam dao glas zbog samopouzdanja - rekao je Desingerica koji je seo kraj Viki.
- Ja se nadam da će Ognjen dobro da odluči - rekao je Bosanac.
- Ja sam pala na glavu definitivno, lepe su nogice, lepa je haljina, i smatram da treba da se utiče na produkciju, kao Bosanac - dodala je Jelena.
- Ja se nadam da ćete uraditi kako bih ja raditi - rekao je Bosanac.
- Mi smo ipak za ne, jer treba još malo da se radi - rekao je Ognjen.
- Ja ovde vidim budućnost, ja sam tata ove igrice, ja bih joj dao priliku - rekao je Desingerica
Autor: N.B.