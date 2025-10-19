MENI SI BAŠ TOP FRAJER! Karleuša kandidata vinula u nebesa, ali mu nije dala glas! Evo ko će biti mentor Stefanu Dejanoviću (VIDEO)

Dvadesetjednogodišnji Stefan Dejanović iz Smedereva naredni je takmičar koji se predstavio žiriju "Pinkovih zvezda".

On je otpevao "Pesme moje" Tome Zdravkovića, a zatim "Uz Moravu vetar duva" grupe "Medeni mesec". Dobio je jedan glas, i to od Zorice Brunclik.

- Stamen, čvrst, muški glas. Dobar odabir pesama, i u jednoj i u drugoj je bio dobar. Ćeraćemo se mi sa njima. Ne znam da li si presrećan što sam ti ja mentor, ali šta ćeš, nemaš neki izbor. Glasala sam jer ti to zaslužuješ - objasnila je Zorica.

- Top si frajer. Izgledaš top. Meni je baš top frajer - dodala je Karleuša.

- Mislim da je ovo kandidat baš za Zoricu, da nije hteo Zoricu niko da minira u ovom odabiru, niti da je bilo ko stisnuo da bi dobio sigurno mentorstvo sem Zorice - konstatovao je Desingerica.

Viki Miljković je takođe prokomentarisala kandidata.

- Lepo, korektno, ali po mom mišljenju nije dovoljno. Više volim tvrđe, agresivnije pevače.

- Dobio si divnog mentora. Mi smo se malo i dogovorili da se Zorici neko dopadne. Bravo momče, lep si momak, pevaš, možeš i narodnjake i zabavnjake. Bravo - rekao je Bosanac.

Autor: D. T.