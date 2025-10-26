VIKI SPASILA KANDIDATA OD ISPADANJA: Desingerica očekivao mnogo više od Emira iz Novog Pazara, a Zorica je OVO URADILA PRVI PUT! (VIDEO)

U toku je nova emsiji najgledanijeg muzičkog takmičenja na našim prostorima "Pinkove zvezde".

Emir Mumdžić žiriju najgledanijeg muzičkog takmičenja predstavio se pesmom Tošeta Proeskog "Spce nije kamen".

Tokom nastupa Zorica Brunclik mu je dala glas koji je istog trenutka povukla, a kasnije i obrazložila zbog čega.

Tok pred kraj pesme Viki Miljković je spasila kandidata od ispadanja, te mu pružila priliku svojim glasom da nastupi još jednom i narednom krugu.

Njegov nastup pogledajte u nastavku.

Usledili su komentari žirija.

- Vidiš li koliko se daje, izgara, želi, vidim u njegovim očima, gleda gde će naći slabost -rekla je Viki.

- Kad pogledam u kandidata ne mogu da mu ne dam -rekla je Jelena.

- Ku*čio si se ovde do jaja, izađao si i vadiš kamen iz bubrega. Mislio sam da ćeš da ga nabodeš na ražanj, ja sam imao malo veća očekivanja. Mene je izložio -rekao je Desingerica.

- Video si da sam glasala, ali sam htela da podržim tvoj talenat, energičnoist i sve što si pokazao. Viki je veči znalac da ti pokaže ovaj fah -rekla je Zorica.

