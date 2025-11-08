Ovo su pesme mama voli bebu, kriminalno: Desingerica prekorio kandidatkinju (17), Karleuša ubeđena u JEDNO (VIDEO)

Šok na sceni Pinkovih zvezda!
Numeru "Moja poslednja i prva ljubavi" odabrala je Ivana Dinčić (17) iz Beograda kako bi se predstavila stručnom žiriju "Pinkovih zvezda".
Za svoju drugu pesmu, Ivana je odabrala pesmu "Podseti me", a na kraju ove izvedbe, ona nije imala nijedan glas.
Usledili su potom komentari žirija.
- Kriminalan izbor pesama, prva pesma "mama voli bebu" i ovo što niko ne zna, pakao bajo. Super, ja sam tri Bosanca izbacio do sada - rekao je Desingerica.
- Ova prva pesma je preteška, brutalna pesma - rekla je Karleuša.
- Ja uvek pustim prvu pesmu to mama voli bebu, svi se tu isplaču i sve i onda drugu čekam, nasilje, a ovo ne znam koja je ovo pesma - rekao je Desingerica.
- Ja ne mogu da se složim sa time da su one bile pogrešan izbor, one su baš takmičarske, ali se ti nisi izborila dobro sa njima - rekla je Karleuša.
Autor: Nikola Žugić