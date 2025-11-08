Ovo su pesme mama voli bebu, kriminalno: Desingerica prekorio kandidatkinju (17), Karleuša ubeđena u JEDNO (VIDEO)

AKTUELNO

Izvor: Pink.rs

Šok na sceni Pinkovih zvezda!

Numeru "Moja poslednja i prva ljubavi" odabrala je Ivana Dinčić (17) iz Beograda kako bi se predstavila stručnom žiriju "Pinkovih zvezda".

Za svoju drugu pesmu, Ivana je odabrala pesmu "Podseti me", a na kraju ove izvedbe, ona nije imala nijedan glas.

Njen nastup pogledajte u nastavku.

Usledili su potom komentari žirija.

- Kriminalan izbor pesama, prva pesma "mama voli bebu" i ovo što niko ne zna, pakao bajo. Super, ja sam tri Bosanca izbacio do sada - rekao je Desingerica.

- Ova prva pesma je preteška, brutalna pesma - rekla je Karleuša.

- Ja uvek pustim prvu pesmu to mama voli bebu, svi se tu isplaču i sve i onda drugu čekam, nasilje, a ovo ne znam koja je ovo pesma - rekao je Desingerica.

- Ja ne mogu da se složim sa time da su one bile pogrešan izbor, one su baš takmičarske, ali se ti nisi izborila dobro sa njima - rekla je Karleuša.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

