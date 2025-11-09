AKTUELNO

Pinkove Zvezde

Vraća se u Kruševac bez glasova! Ognjen (20) doživeo potpuno fijasko, Bosanac mu sasuo sve u lice (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Iskreni do koske!

Dvadesetogodišnji Ognjen Rutić iz Kruševca za svoju prvu numeru odabrao je pesmu "Pokidan", a stručni žiri pažljivo ga je slušao dok je izvodio ovu pesmu.

Foto: TV Pink Printscreen

Za svoju drugu pesmu odabrao je numeru "Medena", a nakon njegove izvedbe ove druge pesme, u kojoj je doživeo jedan kiks, Ognjen nije imao nijedan glas.

Foto: TV Pink Printscreen

Njegov nastup pogledajte u nastavku.

Usledili su potom komentari žirija.

Foto: TV Pink Printscreen

- Mogu li ja u ime svih da kažem nešto?! Prvo, boja glasa, neupevanost, na drugoj pesmi si već pao, preneintresantno, prosto nevoljno, bezvoljno, kao da si gledao da se što pre završi, pored mnogo distoniranja i pogrešnih tonova u melodiji - rekao je Bosanac.

Foto: TV Pink Printscreen

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

#Kandidati

#PZ

#Pinkove zvezde

#Pinkove zvezde najnovije

#muzičko takmičenje

#stručni žiri

