Vraća se u Kruševac bez glasova! Ognjen (20) doživeo potpuno fijasko, Bosanac mu sasuo sve u lice (VIDEO)

Iskreni do koske!

Dvadesetogodišnji Ognjen Rutić iz Kruševca za svoju prvu numeru odabrao je pesmu "Pokidan", a stručni žiri pažljivo ga je slušao dok je izvodio ovu pesmu.

Za svoju drugu pesmu odabrao je numeru "Medena", a nakon njegove izvedbe ove druge pesme, u kojoj je doživeo jedan kiks, Ognjen nije imao nijedan glas.

Njegov nastup pogledajte u nastavku.

Usledili su potom komentari žirija.

- Mogu li ja u ime svih da kažem nešto?! Prvo, boja glasa, neupevanost, na drugoj pesmi si već pao, preneintresantno, prosto nevoljno, bezvoljno, kao da si gledao da se što pre završi, pored mnogo distoniranja i pogrešnih tonova u melodiji - rekao je Bosanac.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić