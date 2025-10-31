Od kada sam je video, nije svejedno: Janjuš priznao kakav stav ima prema Aneli, Asmin stao u njenu zaštitu i ŠOKIRAO sve (VIDEO)

Voditeljka Ivana Šopić najavila je novi video snimak na kom se videlo kako Janjuš govori Aneli kako nisu ravnodušni jedno prema drugome, gde se ona buni, ali se smeška i neće da pokaže lice.

- Niste me baš videli na klipovima kada je pomerala kapuljaču, pošto je Janjuš više puta dolazio, ona se smejala, a šatro ne želi nikakvu komunikaciju, videli ste ovde kako ne želi - rekla je Miljana.

- Ništa strašno, kako mi je rekla, mislio sam da je gore. Naravno da ovo ne može sebi da dopusti, ako se radi o ljubavnom smislu, o tome ne može da priča. Ovo nije ništa toliko strašno. Sada da se desi, naravno da je kraj, nema šta - rekao je Luka.

- U subotu na nedelju su se oni grlili, nedelja je ovo, ovo više ne mogu da podnesem. Tada su se već pomirili i pričali o pomirenju, a on šalta kao da nisu bili zajedno. Preko svega će da prelazi zarad rijalitija i zarad podrške - rekla je Miljana.

- Ovaj osmeh što ima prema Janjušu, to ne znači ništa, nemam ni ja emocije, pa se nasmejem. Ovo me podseća na Janjuša sa Majom, mislim da joj namerno prilazi da svoj ego napuni, da on nama dokaže da nešto može - rekao je Asmin.

- Ovo je samo mali deo koji se vama pusti, vama koji ste zeleni i niste u priči. Ja sam ljudima, pod broj jedan, objasnio kako stvari stoje i da ja mogu da radim šta hoću. Ja sam slobodan i šalim se do mere do koje ja hoću. Od kada sam je video, nije svejedno kada je dodirneš i provodiš vreme, a isto tako sam video da je i njoj drago kada provodimo vreme zajedno, čak je i rekla da bi volela sa mnom da provodi vreme - rekao je Janjuš.

- Po meni ovo nije bezazleno, ona govori da neće, a zapravo hoće komunikaciju. Meni da je ovo radila verenica, ja bih se naljutio. Ja mislim da je Janjušu ona simpatična za taj vid komunikacije, mislim da se gotive na taj način da se spr*aju - rekao je Đukić.

- Ovaj klip kao klip, meni nije ništa strašno, nije mi katastrofa. Čujemo da je to delić, ali ja nisam videla, ovo što sam videla nije ništa strašno. Samim tim što imaju komunikaciju, Janjuš mi malo deluje kao da se nameće u celoj toj priči, jer želi da nahrani svoj ego, jer on ima to. I kada ga ne vidiš, vidiš ga i kada ga ne čuješ, čuješ ga. Janjuš nije uopšte prema njoj ravnodušan- rekla je Maja.

- Ja sam rekao da neću da je vređam - dobacio je Janjuš.

- Ma jeste, a onda je izvređa, bolje da me izvređa, nego da...Isto tako ne izuzimam opciju da ima to da pamti, ali mislim da bi voleo da navuče, jer ništa ne zaboravljam - dodala je Maja.

Autor: Nikola Žugić