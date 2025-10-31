AKTUELNO

Zadruga

Od kada sam je video, nije svejedno: Janjuš priznao kakav stav ima prema Aneli, Asmin stao u njenu zaštitu i ŠOKIRAO sve (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Iskreni do koske!

Voditeljka Ivana Šopić najavila je novi video snimak na kom se videlo kako Janjuš govori Aneli kako nisu ravnodušni jedno prema drugome, gde se ona buni, ali se smeška i neće da pokaže lice.

pročitajte još

Šta me gledaš kao psihopata? Aneli prekipelo zbog Lukinog ponašanja, brutalno ga oduvala (VIDEO)

- Niste me baš videli na klipovima kada je pomerala kapuljaču, pošto je Janjuš više puta dolazio, ona se smejala, a šatro ne želi nikakvu komunikaciju, videli ste ovde kako ne želi - rekla je Miljana.

pročitajte još

Saga ne prestaje! Asmin ponovo došao do Aneli, ona mu ponudila Norinu flašicu, on je ODBIO zbog Luke (VIDEO)

- Ništa strašno, kako mi je rekla, mislio sam da je gore. Naravno da ovo ne može sebi da dopusti, ako se radi o ljubavnom smislu, o tome ne može da priča. Ovo nije ništa toliko strašno. Sada da se desi, naravno da je kraj, nema šta - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- U subotu na nedelju su se oni grlili, nedelja je ovo, ovo više ne mogu da podnesem. Tada su se već pomirili i pričali o pomirenju, a on šalta kao da nisu bili zajedno. Preko svega će da prelazi zarad rijalitija i zarad podrške - rekla je Miljana.

pročitajte još

Nova drama! Pljušte provokacije između Alibabe i Aneli, ne štede se (VIDEO)

- Ovaj osmeh što ima prema Janjušu, to ne znači ništa, nemam ni ja emocije, pa se nasmejem. Ovo me podseća na Janjuša sa Majom, mislim da joj namerno prilazi da svoj ego napuni, da on nama dokaže da nešto može - rekao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ovo je samo mali deo koji se vama pusti, vama koji ste zeleni i niste u priči. Ja sam ljudima, pod broj jedan, objasnio kako stvari stoje i da ja mogu da radim šta hoću. Ja sam slobodan i šalim se do mere do koje ja hoću. Od kada sam je video, nije svejedno kada je dodirneš i provodiš vreme, a isto tako sam video da je i njoj drago kada provodimo vreme zajedno, čak je i rekla da bi volela sa mnom da provodi vreme - rekao je Janjuš.

pročitajte još

Totalno pomračenje Luke Vujovića: Aneli ga isprozivala da glumi žrtvu, Anđelo mu do kraja skinuo masku! (VIDEO)

- Po meni ovo nije bezazleno, ona govori da neće, a zapravo hoće komunikaciju. Meni da je ovo radila verenica, ja bih se naljutio. Ja mislim da je Janjušu ona simpatična za taj vid komunikacije, mislim da se gotive na taj način da se spr*aju - rekao je Đukić.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ovaj klip kao klip, meni nije ništa strašno, nije mi katastrofa. Čujemo da je to delić, ali ja nisam videla, ovo što sam videla nije ništa strašno. Samim tim što imaju komunikaciju, Janjuš mi malo deluje kao da se nameće u celoj toj priči, jer želi da nahrani svoj ego, jer on ima to. I kada ga ne vidiš, vidiš ga i kada ga ne čuješ, čuješ ga. Janjuš nije uopšte prema njoj ravnodušan- rekla je Maja.

- Ja sam rekao da neću da je vređam - dobacio je Janjuš.

pročitajte još

Ukrale ste mi 100.000 evra, dokazano: Bebica urnisao Luku i Aneli, Asmin raspravom s Ahmićevom izazvao MUK u kući (VIDEO)

- Ma jeste, a onda je izvređa, bolje da me izvređa, nego da...Isto tako ne izuzimam opciju da ima to da pamti, ali mislim da bi voleo da navuče, jer ništa ne zaboravljam - dodala je Maja.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Zadruga

Nju boli Milena Kačavenda: Janjuš postavio Aneli na svoje mesto! Asmin konačno izabrao između Mine i Maje, ovo su svi čekali (VIDEO)

Zadruga

KAKAV BLAM! Miljana zaboravila sve što joj je Ivan radio, Janjuš podržao Nerija u svemu: Ne treba niko da ga žali, ovo mu je odskočna daska (VIDEO)

Zadruga

'RECI ISTINU ONOME KOME TREBA!' Janjuš otvorio dušu Matoroj, progovorio o svemu, Tomićeva pokušala da mu predoči da Aneli IMA EMOCIJU prema njemu! (VI

Zadruga

IMA ONA SVOJU LUDU CRTU, KADA SE UPALI... Mateja stao uz Anđelu, smatra da je NEPRAVEDNO izvređana, Gastoz dao svoj sud (VIDEO)

Zadruga

Sofi progovorila o odnosu sa Gastozom, odgovorila na njegove prozivke, a onda je gledalac ŠOKIRAO sve: Ja sam čekao zbog Branke, ti si za Kačavendu LE

Domaći

Ja živim za dan da opet postanem otac i da sve nadoknadim: Luka otvorio Aneli dušu o njihovoj bebi, zajedničkim snagama priželjkuju ćerku (VIDEO)