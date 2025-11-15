Ubila ga trema: Konstantin iz Novog Sada razočarao žiri, Zorica mu poručila samo jedno (VIDEO)

U toku je najgledaniji muzički šou na našim prostorijma, Pinkove zvezde!

Usledio je nastup Konstantina Kostića iz Novog Sada koji ima 28 godina. On se predstavio pesmom 21. vijek.

Nakon toga je zapevao pesmu Dženana Lončarevića "Ljubim u prolazu", ali glasova nije bilo do samog kraja.

Njegov nastup pogledajte u nastavku.

Usledili su komentari žirija.

- Prva pesma, pa jako si dobro počeo, a onda... Tifa to zategne, a ti si ostao tanak u tom refrenu - rekla je Jelena.

- Pevao si kao da je pevao baladu - dodao je Desingerica.

- Iskreno pukla me je trema, iako to nisam očekivao - rekao je kandidat.

- Trema je pokazatelj ko je sposoban da za ovaj posao - rekla je Jelena.

- Više sreće drugi put - rekla je Zorica.

Autor: N.B.