Ubila ga trema: Konstantin iz Novog Sada razočarao žiri, Zorica mu poručila samo jedno (VIDEO)

Izvor: pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

U toku je najgledaniji muzički šou na našim prostorijma, Pinkove zvezde!

Usledio je nastup Konstantina Kostića iz Novog Sada koji ima 28 godina. On se predstavio pesmom 21. vijek.

Foto: TV Pink Printscreen

Nakon toga je zapevao pesmu Dženana Lončarevića "Ljubim u prolazu", ali glasova nije bilo do samog kraja.

Njegov nastup pogledajte u nastavku.

Usledili su komentari žirija. 

- Prva pesma, pa jako si dobro počeo, a onda... Tifa to zategne, a ti si ostao tanak u tom refrenu - rekla je Jelena.

- Pevao si kao da je pevao baladu - dodao je Desingerica.

- Iskreno pukla me je trema, iako to nisam očekivao - rekao je kandidat.

- Trema je pokazatelj ko je sposoban da za ovaj posao - rekla je Jelena.

Foto: TV Pink Printscreen

- Više sreće drugi put - rekla je Zorica.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: N.B.

