Zorica (51) zapalila studio: Odabrala Viki za mentora, a evo koji član žirija je želi na kućim veseljima (VIDEO)

U toku je najgledaniji muzički šou na našim prostorijma, Pinkove zvezde!

Usledio je nastup Zorice Nikolić iz Smederava koja ima 51 godinu. Ona se predstavila pesmom Snežane Jovanović Šikce "Ciganska džipsi lambada"

Nakon toga zapevala je pesmu Zlate Petrović "Opasno te volim". Njoj su glasove dali Desingerica i Viki Miljković.

Njen nastup pogledajte u nastavku.

Usledili su komentari žirija.

- Moram da kažem mojoj imenjakinji, ja ću te zvati da mi pevaš slavlje porodično koje budem imala, da me baciš u dernek. - rekla je Zorica.

- Meni je to super, ali ne verujem da ja treba da joj budem mentor - rekao je Desingerica.

- Izgledaš 15 godina mlađe, ali ti nisam dala glas, smatram da tvoja preafektiranost u pevanju koja je fora u određenoj meri, ali kada se pređe granica da se to ispravi. - rekla je Jelena.

- Ta se muzika tako peva- rekla je Viki.

- Imaju to i Zlata i Šikica - rekla je Zorica.

- Mislim da Šikica to blaže radi - dodala je Jelena.

- Za moj ukus ti si pevala sve kao Zlata, mislim da je tu Jelena u pravu za to jodlovanje, ali polako - rekao je Bosanac.

- Ovde samo fali dve čaše vina - dodala je Zorica.

- Mislim da su Pinkove zvezde jedini format u regionu koji ima i mlade i starije kandidate. Ja Vama Zorice nisam našla nijednu grešku, meni se to svidelo baš - rekla je Viki.

- Ja bih gospođu Viki - rekla je Zorica.

Autor: N.B.