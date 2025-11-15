AKTUELNO

JOVANA JEREMIĆ U PINKOVIM ZVEZDAMA: Žiri poskakao na noge zbog pesme koju je zapevala, Desingerica joj poručio: GLEDAMO TVOJ JUTARNJI PROGRAM (VIDEO)

Izvor: PINK.RS, Foto: TV Pink Printscreen ||

U toku je najgledaniji muzički šou na našim prostorijma, Pinkove zvezde!

Jovana Jeremić 29. godina iz Beograda je naredna takmičarka koja se predstavila žiriju i publici. Prva pesma koju je Jovana zapevala bila je obrada pesme "Da je tuga snijeg"

Foto: TV Pink Printscreen

Nakon toga ona je zapevala pesmu "Romale Romali" od Ane Nikolić, A žiri je ustao i sve vreme igrao sa takmičarkom, ali glasova nije bilo.

Njen nastup pogledajte u nastavku.

- Gledamo tvoj jutarnji program - rekao je Desingerica.

- Da li njoj to otežava ili olakšava - rekao je Ognjen.

- Jedna Jovana je dovoljna - rekla je Jelena.

- Imam ja devojačko, Milanov - dodala je Jovana.

- Vrati ga - dodao je Ognjen.

Foto: TV Pink Printscreen

- Divno si spremila, vežbanje pred ogledalom je bilo top, izgleda suoper, ali pevanje je moralo biti čistije - rekao je Bosanac.

- Jovana izgleda kao prava zvezda, dostojna je ove scene - dodala je Jelena.

- Jovana ti sviraš nešto - upitao je Ognjen.

- Da, sviram gitaru - rekla je Jovana.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja joj dajem podršku, samo napred - rekao je Ognjen.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: N.B.

