JOVANA JEREMIĆ U PINKOVIM ZVEZDAMA: Žiri poskakao na noge zbog pesme koju je zapevala, Desingerica joj poručio: GLEDAMO TVOJ JUTARNJI PROGRAM (VIDEO)

Jovana Jeremić 29. godina iz Beograda je naredna takmičarka koja se predstavila žiriju i publici. Prva pesma koju je Jovana zapevala bila je obrada pesme "Da je tuga snijeg"
Nakon toga ona je zapevala pesmu "Romale Romali" od Ane Nikolić, A žiri je ustao i sve vreme igrao sa takmičarkom, ali glasova nije bilo.
- Gledamo tvoj jutarnji program - rekao je Desingerica.
- Da li njoj to otežava ili olakšava - rekao je Ognjen.
- Jedna Jovana je dovoljna - rekla je Jelena.
- Imam ja devojačko, Milanov - dodala je Jovana.
- Vrati ga - dodao je Ognjen.
- Divno si spremila, vežbanje pred ogledalom je bilo top, izgleda suoper, ali pevanje je moralo biti čistije - rekao je Bosanac.
- Jovana izgleda kao prava zvezda, dostojna je ove scene - dodala je Jelena.
- Jovana ti sviraš nešto - upitao je Ognjen.
- Da, sviram gitaru - rekla je Jovana.
- Ja joj dajem podršku, samo napred - rekao je Ognjen.
