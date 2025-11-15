AKTUELNO

SA NJIM SU IGRALI I OGNJEN I BOJANA: Pavle iz Beograda digao studio na noge, Jelena nije skidala pogleda sa njega, a evo ko će mu biti mentor (VIDEO)

Izvor: pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

U toku je najgledaniji muzički šou na našim prostorijma, Pinkove zvezde!

Naredni takmičar koji se predstavio žiriju i publici bio je Pavle Petković iz Beograda i ima 21. godinu. On se predstavio pesmo Željka Samardžića "Stari lav".

Foto: TV Pink Printscreen

Nakon toga on je zapevao pesmu Flamingosa "Obala" a na binu su mu se pridružili Bojana Lazić i Ognjen Amidžićm te je i žiri zaigrao sa njim. Palve je dobio glasove od Viki, Jelene i Zorice.

Foto: TV Pink Printscreen

Njegov nastup pogledajte u nastavku.

Usledili su komentari žirija. 

- Rekoste li vi da u prvom krugu nema pomagala - rekla je Zorica.

- Mene je Bojana naterala - dodao je Ognjen.

- Pavle ja sam mislila malopre da je onaj momak koji je izdominirao scenom i otišao kod Jelene, a sada moram da kažem ti si rođena zvezda - rekla je Zorica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Momče bravo za sve, ali pevanje tanko - rekao je Bosanac.

- Ma ne zezaj Bosanac - dodala je Jelena.

- Posveti se malo tome, prerfektan si - rekao je Bosanac.

- Dobar frajer, dobar stajling, divna boja glasa, energija sve na svom mestu. Super je sve - rekla je Jelena.

Foto: TV Pink Printscreen

- Sjajan si, karakterističan si, pola posla je završeno za tebe, još samo da se poradi malo na pevanju - rekla je Viki.

- Za moj ukus je mekano, ali imaš tri glasa koje treba da iskoristiš. Ti si pokidao u skladu sa svojim godinama - rekao je Desingerica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja biram Zoricu Brunclik - rekao je Pavle.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: N.B.

