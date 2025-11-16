JOVAN (19) ODUVAO ŽIRI: Svi pali u trans zbog njegovog vokala, a izborom mentora napravio Jelenu LJUBOMORNOM (VIDEO)

U toku je najgledaniji muzički šou na našim prostorijma, Pinkove zvezde!

Jovan Gavrilović iz Beograda je naredni kandidat koji se predstavio žiriju. On je zapevao pemsu "Mnogo sam te zavoleo" Save Radusinovića, te je dobio četiri glasa.

Nakon toga je Jovana zapevao pesmu "Nekada smo ti i ja" od Šabana Šaulića, te su Jelena i Zorica prišli Bosancu i pljublie ga a on je Jovanu dao glas.

Njegov nastup pogledajte u nastavku.

Usledili su komentari žirija.

- Ja njemu kažem šta je ovo, a on meni čekaj - rekao je Desingerica i zagrlio kandidata.

- Oduvao si nas, bravo dečko - rekla je Jelena.

- Jovane sine bacio si me u nesvest sa ove dve pesme, svaka čast - rekla je Zorica i prišla takmičaru kojeg je poljubila u obraz.

- Za ovo pevanje, nije dobro, nego je odlično, ti si jedini kandidat koji je odlično uvežbao svoj program, ti ćeš biti zvezda - rekao je Bosanac.

- Moji roditelji su muzičari, tata je harmonikaš, mama peva, a sada i tata pevaju, ja sam uzeo najbolje od oboje - rekao je Jovan.

Autor: N.B.