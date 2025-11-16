NJIHOV SPOJ ĆE SVE OSTAVITI BEZ TEKSTA: Ivan iz Hrvatske dobio podršku samo od Desingerice, on najavio opasan radi sa njim (VIDEO)

U toku je najgledaniji muzički šou na našim prostorijma, Pinkove zvezde!

Ivan Barišić je naredni kandidat koji se predstavio žiriju. On dolazi iz Karlovaca i ima 23 godine. Ona se predstavio pesmom "Šadrvani" Šabana Šaulića, te je dobio glas od Desingerice.

Usledila je pesma "Kukavica" od Dragana Kojića Kebe, a sem Desingerice niko nije glasao.

Njegov nastup pogledajte u nastavku.

Usledili su komentari žirija.

- Šta da ti kažem, meni nije loše, ima tu da se radi. Iskreno mislim da je ovo materijal za Viki. Ne znam koliko tu može energije da se uradi, ali videćemo. - rekao je Desingerica.

- Šaban je veliki zagrlja za tebe, ali verujem da ćeš dobiti sa Desingericom nešto novo - rekla je VIki.

- Izašao si kao da ćemo da te koljemo, ja neću da te kritikujem, želim da vidim koliko ćeš napredovati u drugom krugu -- rekla je Zorica.

- Našla sam smrdibubu, smatram da ova buba ima više energije od tebe. Ti ne treba da se baviš ovim poslom - rekla je Jelena.

Autor: N.B.