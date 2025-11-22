AKTUELNO

Domaći

Vladan digao Jelenu na noge: Oduševio svojom energijom, a onda ostao u šoku kada je Desingerica provalio šta je radio

Izvor: pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

U toku je novo izdanje najgledanijeg muzičkog takmičenja u našoj zemlji i regionu "Pinkove zvezde".

Prvi kandidat koji se predstavio stručnom žiriju i publici bio je Vladan Filipović iz Sremske Mitovice i ima 27 godina. Prva pesma koju je zapevao bila je pesma "Nokia" od Bojana Tomovića,

Foto: TV Pink Printscreen

Nakon toga je zapevao pesmu "Kraljevi grada" i dobio glas od Jelene Karleuše koa je sve vreme igrala sa njim, a pored nje glas je dao Desingerica.

Njegov nastup pogledajte u nastavku.

Usledili su komentari žirija:

- Bajo moram da te pitam je l ti to čistaš tekst sa ruke - upitao je Desingerica.

- Provalio si me, ubacio sam ja neki deo pa sam nešto promenio i eto - rekao je Vladan.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ti si već odabrao mentora vidim ja - dodala je Jelena.

- Meni se dopala druga pesma, međutim jadi će te snaći sa svojim mentorom gde si pokazao u recitovanju jednu energiju i snagu, a onda kreće deo gde se peva a glasa nema, izgovor teksta mora da bude bolje, recitovanje je bilo na nivo, ali ostalo je bilo nula - rekao je Bosanac.

Foto: TV Pink Printscreen

- Osim energije koje je bilo previše za moj ukus, pevanje nisi pokazao - rekla je Zorica.

- Ti si super, nastuo je super, ali Bosanac je u pravu, nerazumljivo pevaš to mora da se radi - dodala je Viki.

- Mene je pokrenula tvoja energija, nisi neko ko peva i nastupa, ali imaš ludilo i energiju - rekla je Jelena.

Foto: TV Pink Printscreen

- Prva pesma je bila okej, a druga me je pokrenula baš, dobar si ali mora malo nasilje - rekao je Desingerica a takmičar je odabrao njega za mentora.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: N.B.

#Dragan Stojković Bosanac

#Dragomir Despić Desingerica

#Jelena Karleuša

#Ognjen Amidžić

#Pinkove zvezde

#Takmičenje

#Viki Miljković

#Zorica Brunclik

POVEZANE VESTI

Domaći

LIČIŠ NA AZISA: Nikola iz Kragujevca digao Jelenu na noge, sve vreme igrala i pevala sa njim, a onda mu poručila: SLADAK SI KO ŠEĆER (VIDEO)

Domaći

PREPOZNALA TALENAT: Hamit iz Subotice oduševio Jelenu, ona zapenila na žiri što mu nisu dali glas, a onda saznali JEDNU STVAR i ostali u šoku (VIDEO)

Domaći

NA STARTU ŽESTOKO: Elsan Pilica oduševio žiri pesmom Sinana Sakića, Desingerica prvi dao glas, a Jelena ostala u šoku njegovim izborom mentora (VIDEO)

Domaći

ZAPALILA SCENU: Sofija iz Sombora digla žiri na noge, Desingerica u šoku zbog takmičarke i njene energije, a ona odabrala NJU za mentora (VIDEO)

Domaći

Njegov glas ih je oduševio, ali mu nisu dali glas: Aleksandar iz Beograda dobio šansu od produkcije, Desingerica urgirao (VIDEO)

Domaći

Njegov odabir ih je ostavio u šoku: Srđan iz Resnika podbacio, Jelena tvrdi da ga je TREMA UBILA, ali onda se VESNIK PROLEĆA oglasio (VIDEO)