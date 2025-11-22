Vladan digao Jelenu na noge: Oduševio svojom energijom, a onda ostao u šoku kada je Desingerica provalio šta je radio

U toku je novo izdanje najgledanijeg muzičkog takmičenja u našoj zemlji i regionu "Pinkove zvezde".

Prvi kandidat koji se predstavio stručnom žiriju i publici bio je Vladan Filipović iz Sremske Mitovice i ima 27 godina. Prva pesma koju je zapevao bila je pesma "Nokia" od Bojana Tomovića,

Nakon toga je zapevao pesmu "Kraljevi grada" i dobio glas od Jelene Karleuše koa je sve vreme igrala sa njim, a pored nje glas je dao Desingerica.

Njegov nastup pogledajte u nastavku.

Usledili su komentari žirija:

- Bajo moram da te pitam je l ti to čistaš tekst sa ruke - upitao je Desingerica.

- Provalio si me, ubacio sam ja neki deo pa sam nešto promenio i eto - rekao je Vladan.

- Ti si već odabrao mentora vidim ja - dodala je Jelena.

- Meni se dopala druga pesma, međutim jadi će te snaći sa svojim mentorom gde si pokazao u recitovanju jednu energiju i snagu, a onda kreće deo gde se peva a glasa nema, izgovor teksta mora da bude bolje, recitovanje je bilo na nivo, ali ostalo je bilo nula - rekao je Bosanac.

- Osim energije koje je bilo previše za moj ukus, pevanje nisi pokazao - rekla je Zorica.

- Ti si super, nastuo je super, ali Bosanac je u pravu, nerazumljivo pevaš to mora da se radi - dodala je Viki.

- Mene je pokrenula tvoja energija, nisi neko ko peva i nastupa, ali imaš ludilo i energiju - rekla je Jelena.

- Prva pesma je bila okej, a druga me je pokrenula baš, dobar si ali mora malo nasilje - rekao je Desingerica a takmičar je odabrao njega za mentora.

