Vladimir iz Makedonije svojim glasom raspametio žiri: Viki mu zamerila jednu stvar, a evo ko mu je mentor (VIDEO)

U toku je novo izdanje najgledanijeg muzičkog takmičenja u našoj zemlji i regionu "Pinkove zvezde".

Vladimir Margan bio je naredni kandidat koji se predstavio žiriju i publici. On dolazi iz Štipa iz Makedonije, a prvu pesmu koje je pevao bila je "I sad me po tebi poznaju".

Nakon toga je zapevao pesmu Ace Pejovića "Nema te nema", a njemu je glas Zorica Brunclik.

Njegov nastup pogledajte u nastavku.

Usledili su komentari žirija:

- Prvu pesmu je tamo fino odmilovao, božanstveno, a drug pesmu si prelepo odradio, meni se sviđa - rekla je Zorica.

- Zaslužuješ mentora, biće to dorbo, imaš prelepu boju glasa, ali meni si bio nerazumljiv, ali uz mentora ćeš to srediti - rekla je Viki.

- Ja bih tebi dala samo da pevaš Bajagu, imaš ti tu boju glasa koja je dobra - rekla je Jelena.

Autor: N.B.